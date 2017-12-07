〈北部〉光電埤塘 鄭文燦促中央明確規範

2017-12-07

〔記者陳昀／桃園報導〕楊梅區「繞卅七Ｂ號」池被抽光池水施作光電埤塘系統，引發環保團體與學者質疑破壞生態，市長鄭文燦昨在市政會議上表示，市府的立場也希望保護生態，將向中央積極反映，並於十月底暫停發照。

市府經濟發展局指出，業者欲申請光電埤塘，必須先向地方政府申請容許設置，再經過經濟部能源局同意備案，完工後再向能源局登記，市府得審查包含土地管制規定、既有水利功能、生態環境及景觀綠美化等地方回饋機制。

十月底已宣布暫停發照

不過，十月底市長鄭文燦以中央相關規範不明確、地方難以執行為由，在核准四座光電埤塘後，已宣布暫停發照。

鄭文燦昨天說，中央推動光電埤塘政策，核准權屬經濟部能源局，訂定購買契約要向台電公司，埤塘管理單位則為農田水利會，埤塘使用規範由農委會農田水利處訂定，針對光電系統的相關規範卻不明確，市府會據實向中央反映，並積極要求盡快訂出規則。

桃園市野鳥學會代理理事長吳豫州指出，鳥類是生態指標，從楊梅繞卅七Ｂ號池通過核准，可看出市府對埤塘生態的不了解，希望市府有積極作為，進行全面、長期的生態調查，不要只做一次性會勘或各單位互踢皮球，被批了又推責給中央，也希望未來能公開揭露埤塘核准資訊，最好能訂定埤塘生態保育的相關自治條例。

明年重啟調查 訂保護標的

市府都市發展局長盧維屏表示，目前中央法規不明確，發生疑慮後市府立刻懸崖勒馬，明年準備重啟埤塘調查，訂定保護標的。

對此，曾任桃園縣政府觀光行銷局長、農業局長、環保局長的陳麗玲質疑說，二○○九年朱立倫擔任桃園縣長任內曾頒布「桃園縣埤塘水圳保存及獎勵新生利用自治條例」，卻於去年十二月廿五日失效廢止，不免令人懷疑「為中央政策服務、放任業者破壞生態」。

盧維屏對此解釋，桃園市升格後舊有自治條例最多沿用二年，該條例是自然失效，當時主要是公告保護埤塘、活化利用的都市計畫變更，後來因國家濕地保育法頒布，功能性重疊，為避免疊床架屋而未再訂定。