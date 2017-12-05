〈北部〉4.35億改善8彎道 台十三線大坪頂段完工

2017-12-05

〔記者張勳騰／苗栗報導〕台十三線苗栗市通往大坪頂路段，短短一公里有八處彎道，前後高程差達五十五公尺，坡度陡，致車禍頻傳，一○四年迄今發生四十六起車禍，造成一死三十二傷，地方要求截彎取直聲聲催。公路總局前年底斥資四億三千五百萬元改善，工程最近完工，已拓寬成四線道，確保苗栗市民及鄰近國立聯合大學學子行車安全。

台十三線大坪頂路段，是苗栗市通往銅鑼鄉主要幹道，車流量相當大，但桃苗豐田汽車經銷商前通往大坪頂路段，約一公里路僅兩線道，沿途卻有八個彎道，線形蜿蜒曲折，前後高程差達五十五公尺，坡度陡，尤其由大坪頂往苗栗市區為下坡路段，因彎度大，車禍頻傳，地方人士要求改善聲浪高漲。

據苗栗警分局統計，該路段一○四年發生車禍二十一件、十七人受傷、一○五年發生十六件、一死十傷、今年迄今發生九件、五人受傷。

苗栗市代葉日弘指出，這處路段路彎又僅雙線道，約十五年前曾發生在大坪頂的駐軍，行經扶輪亭彎處時，不慎失控墜入邊坡，加上違規超車，歷年來發生車禍無數，可說是險象環生。

公路總局斥資四億三千五百萬元進行截彎取直，工程於一○四年十二月底開工，全長九百八十公尺，其中四百六十八公尺長為高架橋樑路段，道路長五百一十二公尺，經施工單位努力，工程於上月中旬完工通車，比原訂進度提早半個月。

苗栗工務段指出，工程完成通車後道路線形順暢，解決連續彎道視距不足易發生交通事故問題，而舊道路將移交苗栗市公所管理維護。

葉日弘也表示，最近他一早到苗栗市區時，有不少愛好攝影人士在新拓寬道路高處，將車停在路邊拍攝日出美景，因當地車流量大，衍生危險。對此，苗栗警方則表示，會加強巡邏。