〈北部〉票選「新新大溪八景」 木博館力邀

2017-12-01

〔記者周敏鴻／大溪報導〕大溪木藝生態博物館（簡稱木博館）今年四月起發行刊物「一本大溪」，木博館近日配合刊物，在臉書邀民眾推薦「新新大溪八景」，短短三天吸引兩千多人按讚、三百多人留言。

木博館發行的「一本大溪」，每兩個月出刊一次，以社區為核心，深入介紹在地文化與生活，也呈現木博館的各項計畫成果。木博館人員說，木博館每年投入一百萬元經費在「一本大溪」，每期發行一萬本，分送給桃市各國中小學、圖書館，民眾也能在木博館的壹號館與街角館取閱，希望成為屬於大溪人的刊物。

十二月份即將出刊的「一本大溪」主題為「文特輯」，內容包括大溪文學與文學家筆下的大溪景色。館方人員表示，一九三四年間，活躍於地方的漢文詩社「崁津吟社」為了紀念大溪橋完工，首度選出「大溪八景」，分別為中正公園、大溪吊橋、石門水庫、大漢溪、齋明寺、角板山、鳥嘴尖山、蓮座山。

一九八八年全國文藝季，一萬兩千餘名居民票選出「新大溪八景」，分別為中正公園、石門水庫、和平老街、慈湖、阿姆坪、蓮座山、中山老街、慈湖茶園。

館方說，前次票選產生的新大溪八景已近廿年，這段期間大溪的風貌變化不小，因此希望配合刊物的發行，邀請民眾參與，至「桃園市大溪木藝博物館」臉書專頁，一起票選出心目中的「新新大溪八景」。