〈南部〉2個月4度污染 中油大林廠累罰280萬

2017-11-29

〔記者陳文嬋／高雄報導〕中油大林廠兩個月四度傳出異味，引發民眾不滿。針對前天又傳出異味，市府環保局昨依空污法再罰廿萬元，累計開罰二百八十萬元。

中油大林廠上個月十六日才因觸媒裂解程序M33停爐後吹驅，經燃燒塔燃燒後排放產生煙硝異味，被市府開罰十萬元；不料本月四日又發生烷化製程M37因起爐異常而跳俥，再度傳出惡臭異味；五日重新起爐又出包，將製程廢氣排放至燃燒塔，卻因燃燒不完全，致惡臭異味排放逸散。

市府環保局事隔三天後，深度查核廠區，再揪出三項缺失，尤以M32汽油加氫脫硫製程設備元件洩漏值達一萬一千多ppm，超過高市加嚴標準二千ppm達五倍，認定是重大缺失，依法重罰一百廿萬元。

不料，臨海工業區前天再飄散油氣惡臭異味，經環局駐區稽查人員稽查，揪出中油大林廠M33起爐不順，先是排放惡臭異味，遭環局依法開罰十萬元，後因濕氣壓縮機壓差異常導致跳俥，將製程內氣體排放至燃燒塔，因燃燒不完全而排放黑煙，環局再開罰十萬元。

環保局表示，中油大林廠連續異味被環局告發，包括觸媒裂解程序（M33製程） 、觸媒重組程序（M20製程）、烷化程序（M37製程） 及汽油加氫脫硫製程（M32製程），異味部分就被開罰一百六十萬元。