〈台北都會〉危老改建 建蔽率、高度比擬放寬

2017-11-24

土管自治條例修正草案 將送議會審議

〔記者鍾泓良／台北報導〕加速老舊社區更新，中央五月公布施行「都市危險及老舊建築物加速重建條例」（危老條例），要求各地方政府在今年底前，提出因地制宜的自治條例。北市都市發展局昨向北市都市計畫委員會報告「台北市土地使用分區管制自治條例（土管自治條例）修正草案」，多數委員認同北市府放寬建蔽率及高度比的決定；都發局表示，經過都委會委員檢視後，該案將儘速送至議會審議，盼年底前能完成修法。

若民眾要申請適用「危老條例」，須取得百分之百土地及建物所有權人同意，最高容積獎勵可達容積一．四倍。中央今年五月授權各地方政府在年底前訂定放寬建築高度及住宅區建蔽率，都發局都市規劃科長葉家源說，放寬僅適用危老改建案，目的要讓小基地、前巷狹窄的老公寓在取得「危老條例」容獎後有辦法用完。

都發局研擬土管自治條例修正草案，規定建築物高度比（建築物高度與建物前道路、前院深度之比例），求住宅區不得高過一．五，為配合「危老條例」，草案擬修正為不得超過二．五。

依據台北市使用分區規定，第一種住宅區為建蔽率卅％、第二種住宅區為卅五％、第三種住宅區四十五％，及第四種住宅區五十％。土管自治條例修正草案規定，若建築基地面積小於五百平方米，得依原建蔽率重建，但不得超過六十％；若大於五百平方米，得依原建蔽率重建，但不得超過五十％。副市長林欽榮會中說，北市府原思考要透過都委會修正規定，或經由議會修正自治條例，最後決定尊重民主送議會，強調因「危老條例」有十年落日條款，盼民間可儘快適用。