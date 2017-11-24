〈北部〉改造8公園 竹市再獲前瞻經費1億

2017-11-24

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府成功爭取內政部「前瞻基礎建設—城鎮之心政策引導型計畫」經費，以「進擊的公園」景觀改善計畫獲得一億零九百五十萬元的挹注，將以生活綠帶、社區機能為核心概念改造八座公園約四點八公頃綠地，讓城市綠帶由市中心往外延伸。

市府都市發展處提出「進擊的公園」景觀改善計畫，因可提升公園綠地服務設施與賦予舊市區再生風貌、整合地方自然人文特色，獲審查委員認同，這也是繼十七公里海岸、新竹左岸、新竹漁人碼頭成功通過經濟部四點八億元「前瞻水與環境計畫」審查後，市府再次獲得前瞻建設相關經費。

市府表示，將推動關新、南大、頂竹圍、大庄、香山、那魯灣、朝山社區與新竹水道取水口等八座公園的景觀改善，包括修護破損的人行地磚等設施、整頓雜亂的植栽與周邊環境等。

社區規劃師駐地輔導

未來市府也會搭配規劃軟體建設，由社區規劃師駐地輔導，建立系統性專業顧問機制，與社區合作，走進鄰里，帶動市民親手改造城市風貌，讓公園成為城市綠洲及居民共享的園地。

新竹市長林智堅說，他上任後推動新竹綠園道、中央公園、護城河親水公園、隆恩圳等建設，打造城市綠廊，獲得熱烈迴響，使公園綠地成為市民假日好去處。

林智堅說，未來八座公園除了將以生活綠帶、社區機能為核心，將植栽、設施全面重整更新，並考量在地生活圈需求，分別以兒童遊憩、原住民文化、社區集會等為主題進行特色改造，以符合不同社區居民的需求，讓公園成為居民休閒活動的據點。