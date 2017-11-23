〈北部〉紙廠塗料誤排 平鎮老街溪變牛奶河

2017-11-23

〔記者周敏鴻／平鎮報導〕平鎮區位於關爺南路附近的老街溪河段，昨天上午八點多被居民發現溪水呈乳白色，猶如「牛奶河」，緊急通報市府環保局派員追查，發現是上游二公里處的工廠使用塗料操作不慎、污水排入老街溪所致，已依違反水污染防治法告發並限期改善。

老街溪溪水「變色」早有前例，二○一五年三月間，平鎮區平安里的老街溪支流約一公里長河段，溪水受污染變成紫色、還發出濃厚的顏料臭味，被民眾譏為會污染農田的「芋香牛奶」，居民抱怨，老街溪上游有許多工廠，若遇到下雨天，不肖業者就會偷排污廢水，非常可惡。

平鎮區昨天陰雨綿綿，居民一早散步經過關爺南路附近的南天橋時，又發現本來清澈的溪水變成了乳白色，居民看了非常生氣，懷疑又是不肖工廠趁著下雨天偷排污廢水。

環保局接獲通報派員趕往稽查，從發現水質呈混濁乳白色的南天橋，一路往上游河段追查，研判老街溪沿線工廠可能是污染源，隨即細細檢查每一處工廠的雨水溝，果真在距離南天橋約兩公里外的龍潭區工五路一家紙業公司雨水溝內，發現正在排放著白色污廢水。

防水塗料 不慎流入廠內雨水溝

環保局人員隨即進入工廠內稽查，工廠人員坦承，工廠正進行廠房頂樓的防水工程，但在進行防水塗料施作時，因操作不慎造成防水塗料流入廠內的雨水溝，再續流到老街溪內，沒想到竟會引起「老街溪變牛奶河」的嚴重污染。

環局開罰 限明日下午完成改善

因工廠操作不慎、污染老街溪事實明確，環保局人員當下依違反「水污染防治法」告發，業者將因工廠在水污染管制區內的水體棄置垃圾、水肥、污泥、酸鹼廢液、建築廢料或其他污染物，被處三萬元到三百萬元罰鍰，業者另接下「限期改善通知書」，被限期於廿四日下午五點前完成改善。