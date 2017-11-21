〈北部〉內壢車站後站出入口 12月啟用

2017-11-21

〔記者李容萍／中壢報導〕台鐵內壢車站每年進出旅客逾六百萬人次，其中，後站旅客佔了近半數，在眾多旅客期盼下，台灣鐵路管理局去年八月動工在東側增設簡易出入口已經完工，待完成一進一出多卡通立式驗票機的裝置和上線後，台鐵局內部評估，十二月可望啟用，屆時旅客可直接由此出入口進出後站，不需經過跨站天橋穿過火車站，相當方便。

立委陳學聖表示，這項工程堪稱是內壢車站的新後站，地方向台鐵局爭取多年，原本預期今年十月完工啟用，但因連結東側簡易出入口的第三月台沒有網路設備，經台鐵局於十月十二日完成採購後，預計本月底完成裝設及驗收，十二月將可啟用通行。

後站旅客不用再跨天橋進站

台鐵局在去年編列四千五百萬元進行內壢站後站聯通道以及設立電子票證閘門工程，包括增建後站東側出入口、銜接第三月台無障礙通道，以及第三月台旅運設施、延伸第二月台南側雨棚、照明及旅運設施等，與東側莊敬廣場機車停車場結合，讓後站旅客可以不用再經跨站天橋進站，同時可紓解第一、第二月台上下班尖峰時段的擁擠人潮。

內壢車站需由後站進出的旅客佔了近半數，以往僅能從前站進出月台，經地方爭取，台鐵局於九十六年間興建跨站天橋，是前、後站間唯一捷徑，然而天橋長九十六公尺、且有四段階梯和長長的走廊，最高處距離地面三、四層樓高，旅客要爬過跨站天橋並不簡單。

當地自強里長黃省慶、莊敬里長劉邦茂說，跨站天橋啟用十年來，不僅拎著大包小包的旅客爬得氣喘吁吁，而行動不便者或推著嬰兒車的媽媽，有時還得由站務人員帶領冒險通過鐵軌，因此，後站居民都很期盼嶄新出入口能早日啟用。