〈南部〉遠洋漁業三法上路 重罰遭漁民反彈

2017-11-18

〔記者陳彥廷／屏東報導〕二○一五年我國遭歐盟列為打擊「非法、未報告、不受規範（IUU）漁業」不合作第三國的警告名單（黃牌名單），漁業署尋求台灣漁業「綠化」，今年一月「遠洋漁業三法」生效，嚴刑峻罰引來強烈反彈。

東港、琉球百噸以下小船 動輒罰數十萬

IUU分黃、紅牌，黃牌國須限期改善漁業管理，若轉紅牌將禁止該種國家漁產輸出歐盟，漁船出海也被禁入他國港口維修、卸魚等。根據漁業署資料，台灣遠洋漁業平均年產值逾四三○億元，外銷比例逾七成，若罰紅牌，衝擊非同小可。

漁業署籌劃逾年推動「遠洋漁業三法」的十五項子法今年上路，其中明訂重大違規樣態，罰則翻以十倍計，全國累積罰款已逾四千萬元，屏東東港、琉球百噸以下小船，動輒遭罰數十萬至百萬元罰單。

立委莊瑞雄指出，國字船名只因在海上被青苔遮掩就被罰六十萬元，還有很多漁船因為漏交卸漁報表等文件而遭重罰，漁民反彈者眾，政府不得不慎。

歐盟視察認件數縮水 質疑台灣玩假球

歐盟人員以開罰件數減少質疑台灣「玩假球」。業者批評漁業署不知據理力爭，反遭歐盟倒因為果，到頭來又是漁民受害。

台灣鮪延繩釣協會秘書長何世杰指出，歐盟指違規案件變少是執法不嚴，對台灣漁業界各種改善卻視若無睹，令人懷疑歐盟以非關稅手段干預貿易。

漁業署官員強調，遠洋漁業三法是未來擺脫黃牌的重點，會加強宣導，將與業界共同努力撤除黃牌。