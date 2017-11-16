〈台北都會〉北捷搶雙子星 富邦認簽意向書

2017-11-16

北捷︰明年才會確定經營團隊

〔記者黃建豪、廖千瑩／台北報導〕台北車站C1D1雙子星開發案明年將重啟招商，官股比例佔七成的台北捷運公司卻籌劃成立物業開發及管理公司，招募團隊參與雙子星標案，更被爆出北捷潛在合作企業，已包含富邦金控、中華電信及日本地產龍頭三菱地所、ＪＲ東日本。但北捷昨不願證實與對外說明，僅強調明年三月才會確定經營團隊。台北市議員李慶元則痛批，與北市府合作幾乎穩賺不賠，但評選過程黑箱作業最令人難以接受。

對此，富邦金控董事長蔡明興昨天證實，這個是由北捷發起的，「我們跟北捷確實有簽了一個意向書」，但還沒有簽正式合約，後續還要待公開招標過程，可能還需要一段時間，他認為，「台北雙子星有機會成為台北一○一之外另一個地標，應該滿有意義的。」

北捷擬成立的物業開發及管理公司，預估資本額兩百億元，屬於公股持股四成五、民股五成五的民營公司，由北捷出資五十億元，持股二成五。但對於有媒體爆出北捷合作對象包括富邦集團與日商，北捷昨不願多談，僅再次強調已與四家國內及國外企業簽訂備忘錄（ＭＯＵ），只是雙方簽有保密協定，在預算獲准前無法公開名單。

李慶元則表示，北捷要投資雙子星全程黑箱作業才是問題，約在今年十月，北捷送預算書到議會後，這件事才浮出檯面，但北捷早在九月之前，黑箱作業就已大致完成，包括公民股比例、潛在投資人等，不僅沒有公開評選，連評選標準都沒有，作為監督者的議會也完全不知情，而北捷只是公股公司沒這個膽，他質疑，這些名單都是市府高層授意或指示給北捷。

議員︰未公開評選 黑箱作業

李慶元更指出，雙子星開發價值六百億元，北捷新公司資本預估兩百億元，其餘四百億元要靠融資，假設富邦入股十％得投資二十億元，開發時仍會找富邦來融資，富邦光靠利息就夠付投資額，根本不需要掏口袋，這種情況對任何參與企業來說都是穩賺不賠的生意；相較之下，北捷的新公司在開發期間什麼都不能做、什麼都賺不到，只能等到雙子星營運後才開始收物業管理費，等同只是拿市民的錢付資金幫企業獲利。

李慶元痛批，這麼重大的利益掛鉤行為，怎麼能不公開透明，連評選委員、評選標準都沒有，全程私相授受，十二月市議會將審議北捷新公司的預算，但市議員怎麼可能會讓北捷預算通過，替這樣的黑箱作業背書。