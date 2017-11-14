〈北部〉主廚出任務 青埔國小營養午餐享星級料理

2017-11-14

〔記者李容萍／中壢報導〕日本富士電視台去年播出《Chef～三星級營養午餐～》，描述失業的米其林三星女主廚到小學餐廳擔任主廚，做出美味營養午餐，挑戰學生會不會吃剩的故事，類似情節在台灣真實上演了！

與主廚洪昭勝合作 推校園午餐革命

中壢區青埔國小與「對味廚房料理實驗室」主廚洪昭勝合作推動校園午餐革命，運用米其林星級廚房的烹飪標準，製作師生的營養午餐，當充滿西式風味的料理端出，儘管是嘴很刁的學童也立馬大快朵頤，吃得津津有味，剩菜量比以往少了三分之一，青菜幾乎全吃完 。

西式風味上桌 學童喊好吃頻加菜

主廚昨天上菜的營養午餐，菜色有黃金蘿蔔糕、豆薯炒蛋、青菜、白菜海帶豆腐湯。其中黃金蘿蔔糕加了南瓜、紅蘿蔔、香菇、豌豆等食材，取代傳統米飯主食；蒸青菜的醬汁有水果、豆腐乳兩種選擇，因青菜很脆，剛入口雖有些許酸味，學童們還是感覺好吃，許多人還要求加菜。

分段料理 拆解為煮熟與調味兩部分

洪昭勝表示，學校因為供餐量大，以傳統的大鍋菜翻炒方式不僅讓營養流失，也破壞食物口感與美味，青菜更難逃葉老菜黃的結果，且加熱不均也隱藏食安風險，他運用米其林餐廳使用的「分段料理」技術，將烹煮過程拆解為「煮熟」與「調味」兩部分，不僅省時省力，調味也減少油鹽，營養不流失，且不需要再花錢買設備，只要善用學校現有「炒鍋」和「蒸爐」。

他舉例說，傳統三杯雞的做法需不斷翻炒超過四十分鐘，容易有熱度不均或雞肉口感過乾問題，藉由分段料理，先將雞肉醃好，均勻擺入蒸爐蒸煮約廿分鐘，接著再下鍋拌炒調味五分鐘即可，省時省力、肉質也能保持鮮嫩。

洪昭勝也運用「蔬菜隱身術」與「水果鮮味煮」的料理方式，將蔬菜混合在飯、肉、蛋、豆腐裡一起烹飪，可降低菜餚裡令孩子敏感的生物鹼、葫蘆素等氣味分子的濃度，也能改善挑食狀況。

青埔國小主廚黃瑞珍說，洪昭勝傳授的分段煮熟與調味技巧非常實用，每天供應近七百位師生的午餐，以往得從早到午不停拿著鍋鏟快速拌炒，費力費時，也難免有調味不均的問題，現在採用新的方式料理，非常有效率且能減少調味料使用，讓孩子們吃起來更健康。

青埔國小校長許清勇也說，學校的廚工應該像老師一樣定期進修、精進廚藝，也能確保供餐的品質。