〈北部〉視力0.1 多障鋼琴王子彈出積極人生

2017-11-12

看不清琴譜 曾毓乾背下來

〔記者江志雄／宜蘭報導〕國立宜蘭特殊教育學校昨舉辦二十週年校慶，由中度多重障礙學生曾毓乾彈奏鋼琴，帶領全校師生唱國歌及校歌；曾毓乾視力只有零點一，看不清琴譜，靠著強記，可不看琴譜連續演奏一個多小時，被封為宜特的「鋼琴王子」。

十七歲的曾毓乾，從小就有音樂細胞，讀國小特教班時想學鋼琴，音樂老師覺得他的視力不好而婉姖，曾毓乾雖然很受傷，學琴這條線並未因此中斷，升國中後，因緣際會結識另名音樂老師，阿乾有視力與智能障礙，但聽力強，多聽幾遍便能記下琴譜，經過長期練習，彈琴成了他引以為傲的強項。

學琴屢遇挫折 他咬牙堅持

「勇於面對挑戰！」曾毓乾學琴過程非一帆風順，曾遇過琴譜背不起來，手指不聽使喚而彈錯，為此感到挫折，一度質疑自己不是學琴的料，可是沒有退縮，選擇轉換心情繼續練。

曾毓乾去年進入國立宜蘭特殊教育學校求學，學校老師知道他有音樂才華，把學校電子琴搬到教室，方便他練習，若有表演活動，阿乾常演奏領唱，成了班上才藝演出的靈魂人物。

宜特二十週年校慶擴大舉辦，就讀高二的曾毓乾，除了琴藝高超，也因熱心服務，在校內擁有好人緣，受校方之邀擔任琴手，彈奏國歌、校歌，贏得熱烈掌聲，校長曾坤祥說，阿乾展現宜特「鋼琴王子」演奏功力，相當了得；曾媽媽說，兒子的好表現，她引以為榮。

報考街頭藝人 他再接再厲

就讀高二的曾毓乾，去年報名宜蘭縣街頭藝人甄選未能上榜，他不肯服輸，將克服困難再度挑戰，絕不輕言放棄，盼成為獲得認證街頭藝人，到各地彈琴，帶給大家歡樂與笑聲。