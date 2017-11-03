〈北部〉香榭大道鋪黑白石 花蓮市代促放棄

2017-11-03

盼市長代表市民向縣府抗議

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府準備耗資六．三億元在市中心打造日出香榭大道，由於動線、造價貴等爭議延宕許久，引起花蓮市民代表會關注；代表胡仁順說，雖然是上級單位的工程，但影響的都是市民，希望市長能代表市民向縣府抗議，並建議盡速修正民眾有疑慮部分，放棄浪費錢的黑白石後趕快施工，還給兩側店家一個乾淨、安全的商業經營環境。

胡仁順說，香榭大道耗資六．三億元，其中一半中央補助，另外有爭議的黑白石板，由於縣府堅持鋪設，並沒有納入中央補助範圍，這些耗資三億多元的黑白石，幾乎等於公所半年的預算支出，公所面對很多建設，常說財政困難無法執行，縣府有辦法籌到三億多元鋪高級的黑白石，難道不會排擠到各鄉鎮市公所的補助嗎？

「溝仔尾兩岸的店家、居民到底還要等多久？」胡仁順說，溝仔尾為了打造香榭大道，從三年多前開始加蓋工程，到現在還是一片水泥，兩邊的居民到底還要等多久？且縣府都只關起門來自己做規劃設計，未跟市公所開過任何的協調會議，放任溝仔尾的店家蕭條下去，希望市長魏嘉賢能幫市民向縣府表達抗議，不要任由縣府擺佈。

市長魏嘉賢回應說，將持續由建設課跟縣府保持聯繫，並反映市民的意見。

縣府：進行修正計畫 工程一定會做

縣府建設處回應說，包括鋪設黑白石板在內的這項工程一定會做，縣府九月底已完成第三次修正計畫送交通部觀光局審議，目前依照審查委員所建議的意見，進行第四次的修正，送審通過後就可以開始進行細部計畫，未來分兩階段施工，第一階段自中正路到中華路一小段間及重慶路到南濱大道間。

由於中央補助三億多元的經費，交通部觀光局相當重視，已聘請多名都市景觀設計學者、專家協助縣府修改計畫，如台中市草悟道相當有研究的朝陽科技大學教授王小璘等人，建議刪減過多浮誇、無意義的設計，希望讓整體景觀工程能夠更符合花蓮市歷史風貌的發展，更具有在地特色。