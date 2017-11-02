〈北部〉龜山容積率過低 官員：專案檢討提升

2017-11-02

低密度區提說帖增加容積率

〔記者謝武雄／龜山報導〕龜山區籍市議員林正峰昨在市議會質詢指出，同為林口特定區都市計畫的龜山區淪為低密度開發地區，即使最熱鬧的復興一路，土地容積率也僅一五○％，反觀新北市林口區的容積率動輒二四○％、三○○％，已是高樓林立，對龜山很不公平，更阻礙地方發展。市長鄭文燦表示，市府預估明年通盤檢討結束後可取得管理權，對容積率過低會提出因應對策。

市府都市發展局主任秘書黃穗鵬指出，林口特定區都市計畫目前仍由營建署主導，待第四次通盤檢討後，會將擬定機關由營建署改成新北市與桃園市政府，未來新北、桃園可就轄內區域主動變更都市計畫內容，屆時市府會針對低密度開發地區，如何增加容積率部分提出完整的說帖給內政部都委會，包含提供公益空間設施、社會住宅等，都是可能的選項。

同為特定區 新北林口區高樓林立

林正峰另指出，龜山、林口都屬林口特定區都市計畫，但林口早已從山坡地保留區劃出，龜山僅文化段、興華段劃出山坡地範圍，仍有八十七％在山坡地保留區內，區內民眾只是整修老屋，就得吃上六萬元違反水保法的罰單，反觀相鄰的林口區，高樓大廈櫛次鱗比，大型購物中心也陸續設置，讓龜山居民情何以堪。

林正峰說，林口特定區開發時，就將龜山設為低密度開發地區，如今龜山地區發展快速，如此的都市計畫已不符合地方發展需求，目前行政院正修訂「都市計畫法直轄市施行細則」，呼籲市府爭取中央同意放寬住宅區容積率。

黃穗鵬表示，龜山區的住五、商業區等高容積率土地總面積只有七十．四公頃，林口區卻達一七○．八公頃，是龜山的二．四倍，是林口區能快速發展的主因。他說，龜山區復興一路位於林口長庚醫院旁，更鄰近捷運站，容積率只有一五○％實在過低，未來會以專案檢討方式提升容積率，以帶動捷運站周邊的開發。