〈中部〉霾害來襲 過敏性結膜炎增三成

2017-11-01

〔記者陳建志／台中報導〕近日中國霾害來襲空氣不佳，每當秋冬中國霾害來襲，因大氣擴散不佳，過敏性結膜炎的患者就會較平常增加約三成，近日台中一名廿八歲女子，平時有畫眼妝習慣，隨著空氣品質變差，眼睛出現紅癢，且不停流眼淚，就診才發現是「過敏性結膜炎」作祟，醫師提醒卸妝不確實加上空污，還會導致睫毛脫落，民眾若眼睛不舒服，切勿亂點眼藥水，應儘快就醫。

亞大醫院眼科部部長梁中玲表示，每年秋冬中國霾害來襲，門診中過敏性結膜炎的患者就會比平常增加約三成，近日就有一名年輕女子小潔（化名）因工作需要每天化眼妝，加上空污霾害，因此出現「過敏性結膜炎」。

梁中玲表示，此症狀治療方式因人而異，以小潔來說，可藉由冰敷或局部抗發炎藥劑治療，嚴重者則需使用局部類固醇；如果是因配戴隱形眼鏡所致，則須停戴隱形眼鏡，讓眼睛充分休息，直到眼科醫師檢查確認後，才可重新配戴。

梁中玲並提醒，許多民眾愛漂亮，出門前都要畫上亮麗的眼妝，讓眼睛看起來更有精神，但如果卸妝不確實，讓殘妝和油脂混合，加上空氣污染造成淚水出口阻塞，因阻塞位置在毛囊旁，久而久之就會造成睫毛脫落。

梁中玲指出，睫毛毛囊阻塞發炎，就像頭皮毛囊阻塞出現掉髮一樣，但頭髮可藉由勤洗頭改善，睫毛毛囊阻塞卻無法靠洗臉清除，一旦沒有及時治療，睫毛就會不斷掉落，必須在毛囊尚未萎縮前治好，才能長出健康睫毛，且避免因淚腺萎縮，造成眼部提前老化，產生乾眼症的情況。

梁中玲因此提醒，民眾若眼睛出現不舒服，切忌自行購買眼藥水或人工淚液使用，雖可暫時緩解症狀，卻是治標不治本，恐讓慢性結膜炎更嚴重，建議儘早尋求眼科醫師檢查、治療。