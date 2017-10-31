〈北部〉產銷履歷驗證補助 增納農民、農企業

2017-10-31

〔記者王錦義／花蓮報導〕近年食品安全備受重視，其中行政院農委會推行的產銷履歷驗證制度推行迄今屆滿十年，花蓮縣目前具有產銷履歷驗證的面積達到五百八十六公頃，人數近三百人，農糧署透過補助希望擴大驗證面積，今年將個別農民與農企業納入，同時提高驗證費用補助，增加補助電腦、條碼機等資訊設備，希望提高市面產銷履歷農產品深度與廣度。

驗證費用補助也提高

農糧署北區分署指出，產銷履歷已深耕國內多年，近年並成為校園午餐食材規範，今年持續增訂小麥、蕎麥、綠豆、咖啡、杭菊、甜菜根、蘿蔔、芫荽等八項作物，累計已有九十五項良好農業規範（TGAP），TGAP是指針對整個生產流程所做的生產規範，藉由監控整個流程，降低可能危害產品的風險，符合TGAP的生產規範，且經由驗證單位驗證合格者，即可使用產銷履歷農產品TAP標章。

過去部分農產品經營業者受限於驗證成本過高、價格效益不彰而卻步或未持續接受驗證，農糧署指出，以往僅補助團體驗證，今年起擴大至個別農民與農企業，還提高驗證費用補助，增加補助電腦、條碼機等資訊設備，以及協助一定規模以上的生產者僱用資訊服務專員，協助登打履歷資料，詳細資訊可上網查詢www.afa.gov.tw。