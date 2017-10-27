〈台北都會〉廢羽球練投打 信義國中棒球隊摘6冠

2017-10-27

29日參加全國聯賽 為基隆爭光

〔記者俞肇福／基隆報導〕台東紅葉少棒隊當年靠石頭當球練習打出佳績的故事名揚海內外，基隆市信義國中棒球隊也不遑多讓，受限經費不足，學生利用淘汰的羽毛球練投打，辛苦練習打出佳績，連續六年獲得基隆市冠軍，廿九日將參加全國國中棒球運動聯賽，盼為基隆爭光。

民進黨基隆市黨部主委陳東財聽到信義國中學生克難練球故事，向朋友募款三萬元給球隊當激勵金，陳東財個人致贈五千元當加菜金；陳東財說，看到打棒球的學生辛苦練球，他特地致贈加菜金，希望選手專心比賽。

信義國中校長莊焙琪說，學校球隊目前有十八人，棒球社團利用午休與放學後時間練習，學校沒有棒球場，平常只能用操場練習，為了加強訓練，利用有限的經費，在教室後平台架設攔球鐵絲網 ，充當打擊練習場；基隆市打棒球的球隊較少，為了增加臨場經驗，學生還到外縣市交流，雖然連續六年都是基隆冠軍，可是月底比賽預賽遇到對手都很強，希望能夠有好成績。

教練說增加專注力 克難但有用

信義國中棒球隊教練巫佳錫說，用羽毛球來訓練有一些好處，可以加強投球及擊球技巧，因為羽毛球輕會飄，就像變化球一樣，可以增加對球的專注力，雖然克難但很有用。

巫佳錫還表示，平常會要求學生練球，也要複習功課，這次段考前夕，學生還主動加碼要求教練多念一小時書再回家，讓教練深受感動。