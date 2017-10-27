〈北部〉市民卡推聯名卡 具行動支付功能

2017-10-27

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府和聯邦銀行合作發行桃園市市民卡聯名卡，市府表示，聯名卡除保有市民卡各項服務功能，包含借書證、公車買一送一等，也可和Apple Pay以及Android系統的Samsung Pay、Android Pay結合，提供行動支付功能，而在悠遊卡、一卡通小額消費部分，則提供自動加值服務，免去現金儲值煩惱，桃園市十七家聯邦銀行分行、各區公所及圖書館都提供申請書。

市長鄭文燦、聯邦銀行董事長李憲章、萬事達卡公司台灣區總經理陳懿文，在聯名卡發行記者會中，將各具意義的特製燈片放入燈箱，象徵三方合作讓聯名卡成為市民便利生活的亮點，隨後鄭文燦也使用聯名卡行動支付功能當場刷卡購物，展示便利性。

鄭文燦表示，聯名卡保有現有的小額消費（悠遊卡、一卡通）功能，並新增自動加值服務，消費金額不足時會自動加值，免除發生現金不足的困擾，另聯名卡也保有市民卡的各項功能，包含乘車證、借書證、識別證、運動卡、健康卡等，享有購物用餐、交通保險、現金回饋等專屬優惠，也提供行動支付功能。

享消費金額1%回饋

李憲章表示，聯名卡享消費金額回饋一％，而年滿十五歲也可由家人申請附卡，除市民卡提供的優惠，聯名卡也提供有各種不同優惠，例如：年底前持聯名卡到貴族世家消費享九折；民眾可在聯邦銀行桃園市十七家分行、各區公所、圖書館，索取市民卡聯名卡相關說明及申請書。