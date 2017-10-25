〈北部〉舊司法園區 將規劃第二行政園區

2017-10-25

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園地檢署已經遷入中路重劃區內的司法園區，桃園地院預估後年初也會遷入，舊司法園區約兩公頃土地未來用途引發各界關注，市議員黃景熙昨天在議會對此提出質詢；市長鄭文燦明確表示，舊司法園區將會優先打造為第二行政園區，在後年取得土地之前會進行規劃，以求無縫接軌。

鄭文燦表示，舊司法園區的土地屬桃園市政府、地上物則是屬於桃園地院、地檢署，桃園律師公會建議爭取高分院設在舊司法園區，但司法院希望高分院設在中路司法園區內，而高分檢部分，法務部尚無具體意見。他說，桃園市升格後各局處辦公廳舍嚴重不足，舊司法園區土地將優先規劃第二行政園區。

黃景熙說，鄭文燦就任後，很多重大建設都在青埔園區，包含市立美術館、亞洲矽谷、世貿園區等，外界都在猜測市府的下一步是否要將行政園區遷往青埔，但他堅決反對行政園區搬遷，如今新的司法園區落腳中路，建議將舊的司法園區規劃為「第二行政園區」，不僅可解決廳舍不足問題，也可對洽公停車環境做完整規劃，提供市民優質的服務環境。

黃景熙表示，桃園從一百年升格準直轄市後，各局、處都成為獨立機關，人員編制擴大，升格直轄市後，更是急速增加，現有行政園區根本不夠用，包含水務局、青年事務局、客家事務局、住宅發展處、養護工程處等單位都設在府外，第二行政園區的興建勢在必行。