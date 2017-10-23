〈台北都會〉捷運萬大線封車道施工 店家怨生意少一半

2017-10-23

工期預計到明年5月至8月

〔記者郭安家／台北報導〕捷運萬大線今年八月起開挖地下管線，部分路段兩車道封閉成長條工區，塵土飛揚、噪音擾鄰，不僅民眾反映早上塞車，店家因門口成工地更生意慘淡；面對工程黑暗期，業者透露業績掉了五成之多，大喊生存不下去、店撐不到萬大線完工。對此，台北捷運局主秘王偉表示歉意，指工期預計至明年五月至八月，受影響店家將可減少營業稅。

記者昨實際走訪萬大路，道路南側約兩個車道已成為捷運工區，且每段工區長度幾乎達一百公尺，民眾無法臨停下車消費，做路邊生意的機車行、小吃店、檳榔攤大受影響，還有店家張貼公告「萬大線黑暗期」改變營業時間；業者嘆「被擋成這樣，民眾不知道這裡有開店」。

今年六月才開幕的日本料理店「品鮨」師傅李冠廷說，事先知道萬大線開工，但沒想到工程封路範圍大，導致整條騎樓緊鄰工區，民眾難以停車消費。捷運局十月與店家簽約要拆直立招牌，雖說完工後掛回招牌，「但我不一定撐得了這麼久」，假日沒客人、經營不下去；他說，民不與官鬥，考慮換地方經營，就賠掉這家店。

萬大路的飲料店、品鮨皆表示其生意掉了五成，希望捷運局能在路口設牌子告知民眾前方有店家；而一家運動用品店則表示，捷運局早上八點至下午五點施工，他們的客人大多是下班來買鞋，但客人也反映萬大路無法臨停車輛，還得將車停在青年公園。還有計程車司機指出，早上萬大路、華中橋一帶，又因車道縮減，公車、汽機車爭道而塞車。

稅捐處：可減少營業稅、房屋稅

對於店家損失，北市稅捐處指出，捷運局將受損業者資料交給國稅局後，會斟酌減少所查定的營業額，進而減少其營業稅；另根據「政府機關興建公共工程施工期間辦理房屋街路等級調整率作業要點」，工期達三個月以上，也可將其房屋稅試算公式的路段率降級，一般來說一樓房屋稅可減少卅％，但精確降稅比率還要視各路段率進一步試算。

但李冠廷說，一個月其實只減少五百元營業稅，有什麼屁用，只能請捷運局趕快完工。

王偉受訪數度說，「我自己也住萬華，真的很抱歉」，未來會加快施工速度；同時也會加強灑水、清掃，避免工程塵土飛揚。他強調，萬大線目前在做地下管線遷移工程，除了萬大路、雙和街交叉口要再開挖施做中央避車線，東園國小附近也要開挖做捷運車站，還會設工程圍籬，但全線採潛盾開挖，北市其他部分不會再設工地圍籬。

交通局代理局長陳學台說，已和萬華分局建立萬大線路況群組，每天上下班尖峰時間由警方回報、即時監控，九月底辦會勘也未接獲反映交通壅塞，如民眾發現堵塞時段、地點，可向交通局反映，他們會派員現勘。