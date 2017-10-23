〈中部〉（台中）屯藝裝置藝術展 「傘傘」動人

2017-10-23

〔記者陳建志／台中報導〕屯區藝文中心為幫明年的花博暖身，舉辦「傘亮花博、閃耀台中」裝置藝術展，展期至十二月十七日，此次以「傘」為主題，輔以「花」的意象，在屯藝出入口、大廳、戶外廣場、西側路橋等地，共規劃七大主題區，搭配白天及夜間的燈光變化，呈現不同的風情，邀請大家來感受「傘傘」動人的驚艷。

屯區藝文中心主任溫國宏表示，為迎接明年的花博，此次以傘為主題，並結合在地的洋傘企業，舉辦「傘亮花博、閃耀台中」裝置藝術展，在屯藝內外共規劃點點花香、萬花嬉春、繽紛花漾、秋日葵園、傘亮花博、閃耀台中、不見不散七大主題曲。

屯藝推廣股長楊光評說，因洋傘色彩豐富多變，並可做垂吊等多變化的擺設，加上諧音有「閃耀」、「閃亮」的意涵，才會以「傘」為主題，輔以「花」的意象，舉辦裝置藝術展，並在屯藝出入口、大廳、戶外廣場、西側路橋等地呈現不同的主題。

楊光評表示，其中廣場前的茄苳樹區以太平畫家王守英的「秋日葵園」為主題，鮮黃色的洋傘搭配藍天、綠樹相當漂亮；大廳垂吊色彩豐富的洋傘，則是呈現「閃耀台中」的主題，各展區搭配夜間ＬＥＤ的燈光變化，讓白天和夜晚呈現完全不同的景象。

屯藝表示，「傘亮花博、閃耀台中」裝置藝術展，即日起展至十二月十七日，歡迎民眾白天、夜晚來走訪，感受不一樣的風情，以及處處有亮點、傘傘動人的驚艷。