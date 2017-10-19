〈北部〉挖國有林地造露營場 2男涉竊占

2017-10-19

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕新竹、苗栗的露營區亂象鬧得沸沸揚揚，宜蘭縣也不例外！曹姓及黃姓男子涉嫌侵占宜蘭縣員山鄉長嶺路附近面積約2203坪國有山坡林地，未經申請就開挖整地，設置游泳池、營本部及瀑布區等設施，打算建立休閒農場，供民眾露營、遊憩使用，被依竊占罪嫌起訴。

近年露營區興起，山坡地遭違法濫墾、濫伐，造成水土流失問題嚴重，員山鄉五十八歲曹男及五十八歲黃男，遭國有財產署提告，涉嫌於一○五年年月間，侵占中華民國所有，面積約為二二○三坪的山坡林地，該土地的使用分區為森林區，使用地類別為農牧用地。

曹男未經申請，就委託黃男在國有山坡地違規整地，設立游泳池、營本部及瀑布區等露營設施，打算建立鳳梨屋休閒農場，供民眾露營、遊憩，做為營利使用，宜蘭縣政府於同年八月接獲檢舉，隨即派員現場察看，發現曹男除侵占國有地，還未經申請在山坡地開發，也違反水土保持法規定。

據了解，曹男的休閒農場朝養殖香魚方向設置，還在向宜蘭縣政府申請階段；偵查中曹男辯稱，該國有地是他向一名黃姓股東承租，原本就有在使用，不符竊占構成要件，他更指出，完全不懂養植跟休閒農業，都委託他人處理。

全案原以不起訴處分，但國有財產署申請再議，台灣高等法院檢察署檢察長發回續行偵查，檢察官再次偵查後終結，依宜蘭縣政府提供的現場圖、現勘紀錄表，認為曹男及黃男所為涉犯竊占等罪嫌，依法起訴。