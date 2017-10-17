〈北部〉桃園花彩節28日登場 體驗AR拍照樂趣

2017-10-17

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園秋季賞花盛會「桃園花彩節」，廿八日於楊梅區率先登場，市府農業局規劃楊梅、蘆竹、中壢、大溪四主場，以及龍潭、平鎮及圓光寺三個副場，各花區均展示具代表性特色的花卉，預計花期可到十一月底。市府今年另推出AR（Augmented Reality）擴增實境拍照APP，讓民眾下載體驗真實花海和虛擬花海的拍照樂趣。

圓光寺一百週年 推五公尺高風車

市長鄭文燦表示，各花區都有波斯菊、百日草、萬壽菊和向日葵等大片花海，每個展場也各有特色花卉，如中壢區向日葵、蘆竹區野百合、大溪區茶花及龍潭區魯冰花，將分四階段推出，廿八日由楊梅區「漸層花海」拉開序幕，十一月四日同步推出蘆竹區「鑽石型花海」、中壢區「童話遊樂園花區」、平鎮區「櫻花步道」，而圓光寺配合一百週年還推出五公尺高的風車，龍潭區「七彩波斯菊」十一月十一日登場，壓軸的大溪區十一月十八日開展，將推出與百年古厝相伴的創意花田。

農業局指出，遊客下載APP「COCOAR2」可掃描現場看板圖樣，就會出現虛擬花海的拍照相框，讓遊客體驗真實花海與虛擬花海的拍照樂趣，且各區花田也都設置大型裝置藝術，像平鎮的櫻花雖然還沒有綻放，但現場會有大青蛙及大片花海；農業局也針對拍照打卡、觀看宣傳微電影「數不完的幸福」舉辦抽獎活動，詳情可查詢「二○一七桃園花彩節」臉書粉絲專頁或官網。

鄭文燦說，市府舉辦「桃園花彩節」不僅帶動觀光效益，也能逐步改造城鄉風貌，並促進農地合理運用，再結合小旅行路線，可增加沿線商家收益，今年就與周邊業者合作，推出專屬優惠。

他說，今年大園溪海、蘆竹大古山、龍潭大北坑及大溪月眉四個休閒農業區已初步通過審查，明年會陸續出現更多休閒農場，將創造全新旅遊模式。