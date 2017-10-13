〈中部〉徵收案被退 重新思考城市定位

2017-10-13

記者王善嬿／特稿

嘉義市北港路區段徵收案，目的是透過都市計畫變更整體開發北港路兩側農地，規劃更完善的道路、公共設施，打造為「嘉義市新都心」，然而該特定區規劃已事隔四十年，嘉市人口總數今年跌破二十七萬人，開發完成的劉厝區段徵收，正在開發的湖子內區段徵收，都尚有學校預定地、住宅區等未開闢利用土地，北港路區段徵收案對地主、城市發展是否只有利、沒有弊？官、民都應慎思。

內政部都市計畫委員會前年審議退回北港路區段徵收案，質疑理由多，包括嘉市人口成長緩慢、少子化、是否符合未來農業政策走向，及是否適宜變更住宅區、商業區等，潑了嘉市一桶冷水。

但就嘉市位於嘉南平原，面積六十多平方公里，總人口數二十六萬九千餘人等現況，都計委員是在提醒可能改善嘉市入口門戶景觀、提高土地利用價值、活絡地方經濟的糖果，也可能成為閒置土地、地主換回的土地低於原持有土地面積，甚至獲得僅有微薄補償金、損失祖產的毒藥。

市府、民意代表均曾考量或建議本案基地作為設置「健康防老園區」、「高科技園區」區域，但人口銳減是事實，已優先招商開發健康防老園區的湖子內區段徵收，都還未見到成果，即便結合大眾運輸系統去修正計畫，中央未必買單，在講求永續發展的現代，計畫被退案，反而成為重新思考「城市定位」的機會，未嘗不是好事。