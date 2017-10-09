〈中部〉清水地景藝術節 看見在地記憶

2017-10-09

〔記者歐素美／台中報導〕清水地景藝術節昨在鰲峰山公園的牛罵頭遺址文化園區登場，藝術家廖柏森及陳勇昌以漂流木及竹子等創作出「逐鹿清水」、「清水印記」、「風的祝禱」、「PAPOPA之牆」、「歷史的風景」及「大樹下的故事」等作品，呈現清水在地記憶，展出至廿二日。

清水地景藝術節昨在拍瀑拉族的傳統舞蹈中揭開序幕，吸引許多民眾前往欣賞。牛罵頭遺址文化園區是清水著名的史前文化遺址，也是平埔族活動的地區，四千年前即有平埔族逐鹿而居，日治期間並在此建立神社，國民黨播遷來台則改建軍營。

廖柏森及陳勇昌運用漂流木等複合媒材，創作出結合清水區歷史發展及居民生活記憶的作品，「逐鹿清水」象徵早期居民逐鹿到清水，兩隻鹿彷彿守護著清水；「清水印記」則是由民眾一起參與計畫的作品，利用木板仿史前陶甕碎，由小朋友在木板上繪製清水區的特色風景、小吃等，完成在地記憶。

現場並有闖關等活動，民眾只要到地景藝術前，回答對清水的印象，就可集章獲得紀念品。許多民眾對清水的印象都是米糕及高美濕地，導覽人員表示，民眾還可到鰲峰山公園、港區藝術中心等來個一日遊。

這項展出至廿二日，展覽期間提供週六、日現場導覽解說服務，週一到五，學校可預約導覽，上午十點半及下午兩點各一場。