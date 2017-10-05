〈台北都會〉老人共餐「金」不易 新北靠自籌 台北有補助

2017-10-05

〔記者翁聿煌／新北報導〕台灣已邁入高齡化社會，「老人共餐」成為各縣市政府鼓勵長者相互扶持的重要政策，雙北兩市推動這項政策都有成效，但彼此的差異在於，台北市是編列預算，支應經費委託里辦公處辦理，新北市由各里辦公處自籌經費推動，雙方都有成效斐然的社區，也有推動不易的苦水。

新北市深坑區土庫里推動老人共餐已有四年，成效受到社會局肯定，被推薦為示範點，里辦公處向參加的老人收費每餐五十元（八十歲以上酌收卅元），再以資源回收經費和愛心捐款補貼，每週一次的老人共餐，大家吃得滿意。

土庫里里長高太郎說，共有五十多位長輩共餐，許多社區志工熱心幫忙，大家邊做邊聊，從兒孫輩聊到養生秘方，吃得豐盛，還穿插衛教課程和活動，每次開飯都充滿歡笑聲與人情味。

土庫里長︰長者樂意自費有尊嚴

高太郎說，四年來，多位共餐的老人家陸續離世，他常想「幸好他們在人生最後一段路程，曾經因為共餐感受到溫暖和歡笑」，土庫里共餐的老人都很樂意自費參加，不僅有尊嚴，還可讓共餐可長可久。

「市府補助根本不夠！」台北市文山區順興社區是台北市辦理老人共餐的典範社區，但社區發展協會總幹事張曉蓓說，在北市辦理老人共餐，尋找合適的地點和志工都很困難，人力成本必須要有市府的預算支撐，不足款項還要另覓經費補貼。

張曉蓓表示，順興社區老人共餐已辦七年，從最初的每週一天到現在每週五天，還增加獨居老人送餐，如果向老人家收費，長者可能計較而不願再來，因為免費且菜色有一定的品質，老人家就會一來再來。

北市龍泉里長︰應成立共餐基金

台北市大安區龍泉里里長龎維良也說，北市推動老人共餐的難度高，需要市府的財務支持，目前補助每個里頂多廿萬元，根本不夠，若向長者收費，「收費多少、菜色好壞」都會被比較，讓里長更難為；他建議市府應成立老人共餐基金支應， 由各區中央廚房統一供餐，才能增加里辦公處的承辦意願。

新北市永和區後溪里里長莊銘淵說，考慮與宗教社團合作，試辦每月一次的老人共餐，「政府應該把錢用在鼓勵年輕人生育，台灣才有未來。」

新北社會局長︰自發辦理更長久

新北市府社會局長張錦麗表示，新北市的老人共餐定位為「長輩的新生活運動」，由各里、社區、宮廟自行辦理，民間自發性的作為才會更長久，政府有限的社福資源也才能發揮更多用處。

她說，新北市從一○一年八月起推動老人共餐，在全市一○三二個里，已有八四一處共餐點，還有四九九家小吃店、餐廳加入樂活友善共餐行列。