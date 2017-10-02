〈北部〉桃園市立美術館 設計監造費逾2億

2017-10-02

〔記者李容萍／中壢報導〕總工程預算約廿二億八千餘萬元的桃園市立美術館新建工程競圖起跑，市府的「委託規劃設計暨監造技術服務」標案即日起至十二月十四日上網公告，採二階段評選方式；市府為吸引優良團隊投入市立美術館的規劃設計，將設計監造費訂為建造費的十％、相當於二億四千餘萬元，將採最有利標方式決標，預計明年三月選出五個優秀團隊進入第二階段競圖，以一○八年完成設計、一一一年完工為目標。

市府新建工程處長陳智仁指出，依政府採購法有關公共工程技術服務辦法規定，設計監造費多佔工程預算四％左右，市府這次將設計監造費費率提高至十％，是參考其他五都新建美術館的特性而進行調整，新北市立美術館的設計監造費費率為八．五％、台南市立美術館十％、台灣塔十二％、台北藝術中心十五％，都是希望以此吸引較具規模的優秀建築團隊參與。

陳智仁說，桃園市立美術館基地位於中壢青埔特區公十三、公十二（青塘園）的約九．八公頃用地，內部空間規劃包含常設展、特展、典藏、教育推廣、文化導覽諮詢、戶外藝術休憩等，並結合數位多媒體藝術，將是桃園市藝術文化的指標性建築。

設計監造競圖也將機場捷運A17、A18、A19等站部分空地納入整體規劃，融合高鐵、會展中心、棒球場、購物中心、書法館、原住民博物館、「亞洲．矽谷研發中心」等建築特色，打造整體文化地景，並串連青塘園的水景和綠帶。