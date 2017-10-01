〈南部〉新營鐵道地景公園啟用 糖鐵五分車將復駛

2017-10-01

全台唯一台鐵與糖鐵銜接路線

〔記者楊金城／新營報導〕新營鐵道地景公園工程完工，昨開園啟用，同時也宣告有一○八年歷史、但已停駛三十八年的台灣第一條糖鐵營業線新營鹽水線，將在近期復駛糖鐵新營車站到新營鐵道文化園區中興車站，成為全台唯一台鐵與糖鐵銜接、無縫接軌的旅遊路線，只要遊客搭台鐵火車到新營火車站就能轉搭糖鐵新營八翁線觀光五分車。

有一公里長自行車步道

新營鐵道地景公園是台南市都市發展局和台糖合作的「北台南都心鐵道地景公園」第一期工程，沿新營鹽水線糖鐵沿線三公頃土地，由都發局向營建署爭取三千五百萬元改造園區，設有一公里長自行車步道，並修復新營鹽水線糖鐵新營車站到新營鐵道文化園區中興車站間一公里軌道。

可帶動新營地區觀光發展

台南市代理市長李孟諺、台糖副總經理洪火文、議長賴美惠、立委葉宜津、陳亭妃等人、超過兩百位鄉親昨到場慶祝開園。

洪火文說，地景公園的啟用、台糖新營車站復駛五分車，對新營人和遊客來說真的是福氣，重拾新營人的舊時回憶，重現了眾軌道匯集的特色景貌，期許未來成為新營地區的新地標，帶動新營地區的觀光發展。

李孟諺說，地景公園啟用有三個意義，增加新營人遊憩空間，也將成為唯一台鐵加糖鐵路線，希望五分車未來能復駛到糖鐵鹽水車站，並打通糖鐵自行車道，遊客搭台鐵到新營火車站，不只可轉搭台糖五分車，還可以在自行車租借中心租腳踏車騎到鹽水、後壁。

一○八年前，全台灣第一條糖鐵營業線（客運、貨運）在新營誕生，「台糖新營車站」就位於台鐵新營火車站南側，一九○九年五月二十日（明治四十二年）開始營運新營至鹽水線（長八．四公里）、一九一三年更延伸到嘉義布袋，當時台糖新營車站周邊路線，往西南可接往學甲線（新營—學甲）、新岸線（新營—鹽水岸內糖廠）、布袋線（新營—布袋），直至一九七九年才停止客運業務。

糖鐵和台鐵軌道不同，糖鐵是窄軌，只有一般火車車軌一半的寬度，而僅在如台糖新營總廠和部分糖鐵車站間會有窄軌、寬軌並行（三條鐵軌），以利台鐵貨運和糖鐵車廂調度。

目前台糖新營鐵道文化園區（昔日台糖新營總廠一部分）行駛從園區中興車站到柳營八翁線觀光五分車，新營鐵道文化園區主任吳明城說，糖鐵新營車站是台灣最早的三鐵共構車站（糖鐵、鹽鐵、台鐵），糖鐵第一條營業線新營—鹽水線經新營總廠再到鹽水，未來復駛是新營鹽水線的新營車站到中興車站一公里五分車軌道，以銜接八翁線，復駛計畫書已送到交通部審核，可望近期復駛上路。