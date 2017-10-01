〈北部〉縣道竹122不拓寬 危險路段擬以半邊橋施工

2017-10-01

〔記者黃美珠／五峰報導〕又稱南清公路的新竹縣一二二號縣道，曲折多彎且視線不佳，但受限於地質敏感，公路總局評估後否決全線拓寬的可能性；縣議員趙一先勘查後認為用路人的安全不能漠視，全線至少有六處危險路段可以用「半邊橋」的工法提升道路安全。

縣府：可行性需實勘後評估

縣府工務處技正林鶴斯說，只要橋兩端有空間可以做橋台，且用地取得沒問題，半邊橋工法可行，經費上也會比較省，但實際的可行性仍需經實勘後才能評估。

林鶴斯說，「半邊橋」工法通常用在道路一邊是山壁，另一邊是溪谷的陡峭地區。利用山壁釘上鋼樁後，凌空朝溪谷側延伸過去，增建出鋼製的路面，等於實質把瓶頸危險路段拓寬，增加行車、會車的空間。

林鶴斯說，一二二號縣道是否應全線拓寬，交通部公路總局多年前就已評估過，因為全線都處於地質敏感區，最後否決。縣府因此採局部拓寬或邊溝加蓋及計畫新建橋梁截彎取直等方式因應。每年經常性的養護預算約三千五百萬元，近兩年風災的災後搶修和復建則花掉至少一億元。

林鶴斯表示，長遠來說，縣府希望省道台六十八快速公路可以從竹東下公館段向東延伸進入軟橋，這對同路徑的一二二號縣道來說算是改善了前面的三公里。

縣府也計劃在四十一點二公里及四十三點五公里處新建兩座橋梁把彎道截彎取直，但因需要環評，近期修正後已經第三次送審中。

趙一先說，一二二號縣道是通往五峰、大霸尖山、觀霧國家風景區的重要道路，但逢雨就斷，也因瓶頸路段路寬甚至不到五公尺又無法拓寬，造成用路人行車危機重重。

趙一先說，有些寬度可達八公尺的路段，其實是因為崩塌過的關係，暗藏危險，希望地方能爭取中央納入前瞻基礎建設計畫，徹底改善一二二號縣道的路況，提升五峰鄉的用路安全，讓觀光起飛。