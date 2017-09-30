〈中部〉砂石回饋金挹注 集集明年全民納保

2017-09-30

〔記者謝介裕／集集報導〕輸人不輸陣﹗南投縣集集鎮代表會主席吳大村與鎮長陳紀衡攜手同心，達成以「砂石回饋金」作為投保全鎮鎮民意外險經費來源共識，「集集鎮民團體意外保險」計畫，明年元旦上路，讓砂石回饋金能真正用在造福鎮民的刀口上。

集集鎮是全台最小的鎮，人口數只有一萬零九百多人，但卻是觀光大鎮，綠色隧道、集集火車站等景點，每逢星期假日吸引絡繹不絕人潮，連鄰近的水里鄉民也都前來擺攤工作謀生，但戶口就是不遷入集集，主因是擔心一旦戶籍遷出後，水里鄉民特有的意外險保障福利也會隨之喪失。

集集代表會主席吳大村指出，在為民服務過程中，發現鎮民對「水里鄉全民納保」一事，十分在意，加上景氣未見明顯復甦，有極弱勢的鎮民曾因家中發生變故，連最基本的喪葬費也無力負荷，因此他才會主動提案，並獲全體代表同仁支持，一起鞭策公所推動「集集鎮民團體意外保險」計畫。

鎮長陳紀衡說，集集鎮平均每年約可獲得一百多萬元的砂石回饋金，以保險方式回饋全民，原本就是他競選鎮長的政見之一，如今與代表會理念契合，會全力配合。

據集集公所民政課初估，全民納保所須預算經費約九十五萬元，一旦不慎意外發生死亡，最多可獲二十萬元理賠，受傷方面依傷勢輕重，可獲二萬元至十八萬元不等的理賠，如此不但不致於矮人一截，也可讓鎮民生活更有保障。