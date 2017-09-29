〈北部〉另類敬師禮 大福國小師生樂搭牛車

2017-09-29

〔記者林敬倫、簡惠茹／宜蘭報導〕昨天是教師節，壯圍鄉大福國小舉辦另類敬師禮，讓師生搭牛車繞行操場，下車後再由學生轉交教師節卡片給老師，表達謝師之意；大福國小校長陳雅平表示，活動除了表達謝師之意，也讓學生體驗傳統農村生活，寓教於樂。

每年教師節宜縣各校都有自己獨特的敬師活動，今年壯圍鄉大福國小的敬師活動上，卻出現一頭牛，吸引眾人目光，全校六個班七十二名學生，與老師們一起輪流搭牛車，繞行操場一圈，體驗傳統農村生活。

學生們在老師與社區農人的協助下，一一搭上牛車繞行操場，牛車時快時慢，讓師生們驚呼連連，在農人的引導下，學生們觀察著牛隻，餵牠吃草，直呼好有趣。

陳雅平表示，牛是傳統農村農人的好朋友，象徵勤奮、踏實及刻苦耐勞，但現代社會已經很少看見，牛車體驗搭配敬師活動，除了讓學生將感謝傳遞給老師，也讓師生能夠寓教於樂。

周姓老師指出，在地的黃牛可以讓師生一起體驗，可以讓學生更了解在地的風土民情，這是都市的學生絕對不會有的獨特體驗。

蘭陽女中昨天芬芳花香傳遍校園，家長會長在教師節這天，一一致贈花束感謝老師們的辛勞與付出。家長會長林淑玲說，蘭陽女中的教師們都非常認真教學，尤其是班級經營，對於每一名學生，均投入極多的心力，讓每一名學生都能得到最佳的學習輔導、生活照顧。除此而外，蘭園內每一名職員工友，都是教師們教學的堅強後盾，因此，家長會特別在教師節藉花束表達家長們由衷的感謝之意。

宜蘭縣昨天上午六點二十分在宜蘭市孔廟舉行孔子誕辰釋奠典禮，典禮中有三名外籍學生擔任儀隊參與祭典，外國人出現讓民眾覺得相當驚喜，儀式在宜蘭高商國樂社的悠揚古樂與力行國小六佾舞中，依循古禮進行，代理縣長吳澤成擔任正獻官、教育處簡處長菲莉擔任糾儀官，典禮結束後，民眾開心領取「智慧糕」，瞻仰先師聖德。