〈北部〉9旬翁顧89歲中風妻、障兒 警伸援手

2017-09-28

孫子又因車禍 左腳截肢

〔記者李容萍／大溪報導〕住在大溪區的九十歲林姓老翁，獨自照顧八十九歲行動不便的中風妻子、身障兒子及三個月前因車禍而左腳截肢的十九歲孫子，平時得打理家務與下廚，但近日因罹患帶狀疱疹（俗稱皮蛇）無法下廚，中風妻前天中午因此幫忙煮筍湯，卻忘了關爐火，幸好大溪警分局三層派出所所長林衍輝、警員陳治國前往探訪時發現湯鍋已經燒乾，立即協助關火，差點就釀成火警。

員警每日訪視 即時關懷

「他一個老人家，這樣真的很辛苦！」林衍輝依照慣例只要和員警開著警車巡邏，其中一站一定會專程來到林姓老翁這戶人家，因為這一家四口人的現況，雖有左右鄰居送米、送菜，物資尚不缺乏，但實在無法讓人放心，舉凡孫子剛車禍幫忙跑腿到大溪區公所索取馬上關懷申請表格、代為送件，聯絡愛心社團伸出援手，員警都從每日的訪視即時給予關懷。

九十歲林姓老翁育有二子三女，女兒皆已出嫁，長子居住在桃園區，只有因車禍而身障的么子帶著孫子同住；林姓老翁過去務農、也曾當過礦工，身體還算硬朗，退休後自己種菜和下廚，幾乎沒吃過外食。

與老翁同住的孫子去年甫從高職畢業，因熱愛餐飲業，畢業後在大溪區一家農場餐廳服務，不料三個月前晚間下班騎機車返家途中與另輛機車發生互撞，對方輕傷無礙，他卻因左腳傷重截肢。

懂事且孝順的林姓孫子截肢後才剛裝義肢滿月，雖然還在努力復健，就開始幫忙做家事，還要阿公、阿嬤別擔心，表示會趕快找到工作賺錢養家。

然而，一星期前林姓老翁突然罹患皮蛇，身體疼痛難耐，「只要一靠近火，身體感覺快燒起來」，行動不便的林姓阿嬤前天因此幫忙煮筍湯，卻因為體力不支而忘記關火，導致湯水煮乾、鍋子乾燒，還好管區所長剛好前來探訪，才化解一場可能的火災。

立委趙正宇、市議員陳治文得知林家困境後，昨前往致贈慰問金及月餅、文旦。

市府社會局大溪家庭服務中心也派員前往探訪，已安排居家服務員每週到宅服務三次，也會協助林家四人申請復康巴士就醫，近期提供送餐服務，助一家人度過難關。