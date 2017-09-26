〈北部〉南清公路6危險路段 看板告知來車

2017-09-26

領先全台「可變資訊看板」

〔記者黃美珠／竹縣報導〕避免司馬庫斯在急彎道上會車不慎翻落的悲劇再發生，新竹縣爭取交通部道安會報兩百萬，成為全國第一個在山區急轉彎、路窄、視線不良、或有會車困難路段，裝設「可變資訊看板」的縣市，同時搭配對向車道安裝車輛偵測器，只要來車通過偵測器，就會顯現在看板上，提醒對向車輛注意慢行或停等，平添山區交通安全。

新竹縣政府交通旅遊處處長李銷桂說，這套系統才剛建置，正待驗收，這是一項智慧交通運輸計畫，是全國第一個試辦的縣市。

對向設有車輛偵測器

他們在五峰鄉一二二號縣道（西起自新竹市「南寮」東訖新竹縣五峰鄉「清泉」部落，俗稱南清公路），從廿七公里處起一路往上攀爬，經選定六個符合要件的危險路段，設置這個「可變資訊看板」和對向的車輛偵測器。

只要對向有車子經過，偵測器偵測到了，就會回傳給資訊看板，看板隨即以紅色的LED閃光警語顯示「注意對向來車」，提醒迎面而來的用路人注意小心。

另考慮到山區行車困難，縣府也特別在這面資訊看板的右上方加裝一個LED警告標誌，紅色的三角形內有黑色的閃電，它也會隨著車輛偵測器回報的訊息而閃出閃電，讓駕駛人遠遠就能看到。

將再擴大試辦 並與防災結合

縣府交旅處交通規劃科科長陳淑貞說，他們為了擴充這套系統的能量，另又爭取到中央補助一千三百萬，明年十一月以前將再投入一千四百萬擴大試辦點，且把這個資訊看板的功能跟防災平台結合，讓出、入山區的用路人隨時都可以掌握目前道路交通的狀況，哪裡已經有災害發生等，以利及早進行應變。

五峰鄉籍縣議員趙一先說，縣府這項試辦計畫可以上路，地方鄉親配合也很重要，其中五峰鄉代林福財就無償提供其中一面看板設置所需用地，可以說縣府和地方同心合作的成果。