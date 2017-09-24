〈南部〉美濃藍染推手溫文玲辭世 百人藍衫送行

2017-09-24

〔記者黃佳琳／高雄報導〕長期致力於推動美濃藍染工藝復興的廣興國小教務主任溫文玲，本月十日在校突感身體不適，返家休息後，隔天竟在家中辭世，享年四十八歲，昨日告別式上，百位客家鄉親特地穿上藍染衫，送她走完人生最後一程。

教局長肯定其對藍染教育付出

高市教育局長范巽綠表示，溫文玲對藍染復興的投入及對教育的付出，非常令人動容與敬佩，對於痛失一名肩負文化薪傳的教育人才深感不捨，廣興國小是高雄推動藍染教育中心，教育局也會繼續充實設備及培育師資，讓溫主任這份心意傳承下去。

自種植物學技術 投入技藝傳承

溫文玲出生於美濃，八十七年開始擔任教職，多年前與同為教師的丈夫楊財興，從台東回到家鄉美濃任教，隨後一起在母校廣興國小服務。溫文玲為了復興藍染工藝，曾租地自己種植藍染植物「木藍」，且為傳承技藝，開始學習藍染技術，奉獻時間辦理藍染教育活動，還曾為搶救長菌的染缸，忙到中午沒時間吃飯。

一位廣興國小退休的老同事感傷地說，「文玲，妳是生活家、妳是藝術家、妳是教育家，妳的美麗與堅持，讓我們真的很想念妳。」校長謝惠君也悲慟指出，連人生的最後一刻，溫文玲還在工作檯旁，手上拿著藍染布。

廣興國小日前利用晨光時間舉辦追思活動，師生用溫文玲最愛的藍染做成玫瑰獻給她，低年級孩子自己摺紙鶴要送溫文玲，中、高年級的孩子則透過卡片與信，寫滿來不及說的思念和感謝。