〈北部〉敬師送電影票惹怨 宜縣府：禮輕情意重

2017-09-24

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣教師禮送一張電影票，有些老師抱怨太小氣，沒有感受到被尊重；宜蘭縣政府教育處長簡菲莉說，禮輕情意重，縣府送電影票表達感謝之意。

宜蘭縣政府每年贈送不同教師禮，兩年前送陶瓷碗，去年把經費分配給各校辦敬師活動，今年編列八十五萬元預算，分配給全縣八千多名老師，平均每名老師約一百元，縣府用來購買電影票當作教師禮。

10月底前、限三家戲院使用

市面上電影票售價兩百至三百元，縣府僅用一百元價格購入，票券有若干限制，期限到十月底，僅限於宜蘭縣的日新、友愛、統一等三家戲院使用，老師收到後出現兩極反應，有人認為，時機歹歹，聊勝於無，有些抱怨太過寒酸。

老師感嘆 福利一年不如一年

有所怨言的老師說，敬師禮電影票券，必須在十月底前用完，逾期要補差額，還限定三家戲院，相當無言，更有老師感嘆，教師節取消放假，年金改革退休金被砍，老師社會地位與福利一年不如一年。

簡菲莉回應，一張電影票價格不高，卻是一份誠摰的心意，縣府對於老師教學全力相挺，像是宜蘭縣政府教育處全球資訊網，協助老師做好資訊教學，營造良好教育環境，學校碰到問題，教育處都會設法解決，當所有老師的後盾。

簡菲莉說，她當過老師，當然希望教師節放假，但這麼多年沒放假了，多數老師們應該已經習慣，每年九二八前夕，教過的學生若能返校探視恩師，帶著感恩的心，說聲「教師節快樂」，應是為人師表最珍貴的教師節禮物。