〈南部〉憂水源污染 高樹鄉民反設鋸子工廠

2017-09-21

自救會提訴願 環保署近日決定

〔記者羅欣貞／屏東報導〕質疑屏東縣政府審查鋸子工廠進駐高樹鄉泰山村黑箱作業，反設廠人士昨天前往縣府拉白布條抗議，強調許多加水站都用泰山泉水，如果附近有工廠，「消費者會放心嗎？」縣府則說明，審查公開透明，自救會已針對環評提出訴願，環保署近日會做出決定；業者則強調，一切合法。

福鑫農具公司將在高樹鄉泰山村設置鋸子工廠，環保局今年三月受理環評，歷經四次審查通過環評，業者也申請建照獲准，預計本月動工，然而附近居民認為高樹鄉為水源保護區，擔心設廠污染環境，組成自救會抗爭。

昨天上午自救會成員與聲援團體代表約數十人，在縣議員蔣月惠等人陪同下到縣府大門口演出行動劇，表達「大家喝泰山泉水，還我乾淨水資源地」的訴求；自救會副會長傅立清表示，廠址預定地是易淹水地區，一旦災害發生，難保工廠廢水不會流入地下，污染水源；蔣月惠也說，工廠應回歸工業區，請政府落實農地農用、撤銷環評。

環保局科長林瑞娟表示，該手工鋸製造工廠設立案，在環保局受理環評說明書前，已由城鄉發展處確認開發基地為丁種建築用地，雖位於自來水水質水量保護區，但該案並非限制或禁止的污染性工廠，審議公開透明，過程也納入公民參與機制。

已通過環評 業者指無污染之虞

福鑫總經理黃松光表示，鋸子製作過程為一般物理性裁切、研磨、烘乾，無化學製程、無排放水及煙塵、噪音，不會污染環境，且申請過程合法，也放低姿態與地方溝通；當初有人建議他到中國設廠，但他堅持這項傳統產業要留在台灣，接下來仍依既定時程持續籌設。