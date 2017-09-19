〈南部〉熱氣球不夠看 來台東學開飛機

2017-09-19

一小時可看完縱谷、海岸、南迴

〔記者王秀亭／台東報導〕台東空域觀光除熱氣球自由飛，也可以來趟「飛行訓練體驗」，坐著飛航教練機，一個小時就可將南迴、縱谷、海岸線全看完！

位於台東豐年機場、國內唯一提供民航飛行員訓練的安捷飛航訓練中心，在提供飛行員訓練外，進一步跨足觀光旅遊市場，與航空公司、旅宿業者合推「飛行訓練體驗」，台東縣長黃健庭昨天實機體驗後表示，感受「無可取代」，台東是目前國內唯一可以熱氣球自由飛及實機飛行體驗的空域，不排除卸任退休後，要來學習取得職業執照。

安捷飛航訓練中心總經理高健祐表示，台灣唯一民航飛行員訓練基地在台東成立迄今三年，已培育超過三十位以上的商用駕駛員，也是台灣虎航、威航等航空公司培訓學員基地，更有想一圓機師夢想者自訓取得證照後，成為華航等航空公司的飛行員。

高健祐指出，過去台灣一直沒有可以環繞自己土地上空的旅遊產品，今年三月起與華信航空推出飛行訓練體驗，讓民眾到台東訓練空域進行實機飛行體驗，及飛行訓練器模擬飛行，迄今已有超過四百人次體驗，了解飛行的樂趣。

昨天上午縣長黃健庭實機從豐年機場出發經太麻里、台東縱谷，再由海拔一千英尺拉到八千英尺，穿過海岸山脈，至成功後返抵台東市，一小時內玩台東三條路線。

黃健庭指出，往年豐年機場常被民航局檢討使用率太低，安捷進駐後，起降率僅次於桃園國際機場，近三年已累積一萬多小時學員飛行時數，還在繼續增加中，未來還可能成為國內私人飛機維修、保養及停機坪的場域，台東可望成為全台重要的飛行基地。

單人模擬與實機飛行要價近萬元

不過，要參加飛行訓練體驗費用不低，一小時飛行訓練器模擬飛行及一小時實際的飛行訓練體驗，單人就要九千九百元，與華信航空合作的兩天一夜「飛行訓練體驗」為兩萬九千九百元，也有民眾表示，熱氣球自由飛一趟要九千元，飛行感受各有不同，就看想以何種航空器鳥瞰台東。