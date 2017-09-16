〈北部〉世大運兩座游泳池 落腳大園、平鎮

2017-09-16

〔記者謝武雄、李容萍／桃園報導〕世大運結束，其中耗資一億七千八百萬元，設置在國體大體育館廿五米練習用、五十米競賽用「組裝式游泳池」，將無償撥用給桃園市政府，市長鄭文燦昨天分別前往大園、平鎮會勘，決定將廿五米游泳池設置在大園國際高中對面的文高一用地，定名為「大園高中世大運游泳池」，五十米游泳池則設置在平鎮高中旁的文中八用地，預計明年四月開工、十月完工。

組裝式 將改成溫水游泳池

鄭文燦說，文高一用地交通方便，因此將廿五米游泳池移置此，其寬度十五米、深度一．八米，為六水道標準泳池，將會適度調整深度，提供居民與學校教學使用。「組裝式游泳池」拆卸及組裝過程市府不必出錢，但市府明年仍編列四千萬元預算，辦理後續工程，包括天幕、淋浴設施、置物櫃、廁所等附屬設施，也會一併完成游泳池加熱設備，讓游泳池成為溫水游泳池。另市府會利用游泳池移置工程，一併完成文高一用地停車場設置、地坪、植栽、周邊場地整理等。

五十米游泳池則設置在平鎮高中旁的文中八用地，平鎮高中位於中壢、平鎮交界且交通方便，基地面積五八九三平方公尺，鄭文燦說，市府將編列七千萬元經費，規劃設置附屬設施，包括天幕、置物櫃、盥洗室、加熱設備、廁所等，也是溫水游泳池，周邊的綠籬及停車空間也會一併完成，同時指示體育局著手規劃設計，並與平鎮高中研擬營運方案，及早帶給市民更多游泳空間。

鄭文燦表示，「組裝式游泳池」以樂高式拼法完成，利用高品質預製熱浸鍍鋅鋼材和ＰＶＣ防水布組成，符合國際競賽標準，由於體積龐大，載運過程需要動用廿二輛大型貨櫃車，也將請體育局以縮時攝影方式，記錄泳池裝卸過程。