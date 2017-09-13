〈北部〉德商投資千億 離岸風電2022年完工

2017-09-13

與市府簽署投資合作備忘錄

〔記者陳昀／桃園報導〕德商達德能源集團（WPD）昨天與市府簽署投資合作備忘錄，將在桃園外海設置約八十支離岸風力機組，明年十月底取得經濟部籌設許可後施作，預計二○二二年完成，總裝置容量可達363MW（百萬瓦），一年可供應約十萬五千戶家庭用電。

市長鄭文燦指出，桃園市東北季風強，極具發展風力發電的潛力，目前桃園沿海共有五十七座陸域型風力發電機組，可供應二萬九千戶家庭用電。

已通過環評 預計明年動工

他表示，達德集團過去三年做了很多必要調整，包含與漁會溝通、生態調查、環評準備及實地勘查等，今年七月經環保署環評大會審查通過，九月五日也取得市府的同意籌設許可，預計明年十月取得經濟部的籌設許可後動工，能在二○二二年完成。

他表示，有別於其他縣市先簽備忘錄，桃園市政府是先通過環保署環評大會審查，再簽署投資備忘錄，這也是招商比較理想的做法。

業者允優先提供就業機會

達德能源集團執行董事柯朗夫（Ralf Kettler）代表簽約時表示，達德後續預計再投資160MW離岸風力、100MW太陽光電，連同這次簽約的363MW，將能提供623MW發電量，總投資金額達一千億元，且會優先提供桃園市民就業機會。

鄭文燦說，桃園是全台工業產值最高的城市，年產值超過三兆元，電力使用率約占全國十三．六％，市府也制定「發展低碳綠色城市自治條例」，積極推展各式綠色能源，除在學校設置太陽光電屋頂，今年編列共二千五百萬元預算，補助約八十家工廠設置太陽能光電設備；而市府推動的「千塘之鄉埤塘光電綠能計畫」，在生態、環保、不影響水域景觀等條件下推動太陽光電，預計全市有一六六口埤塘，最高能帶來660MW裝置容量，目前已施作卅一口。

另外，鄭文燦表示，市府規劃成立綠能辦公室，並在觀音設置藻礁生態館及環境教育中心，推動綠能教育，讓更多市民了解循環經濟及綠能產業。