〈南部〉李孟諺代理市長 循賴藍圖續推重大建設

2017-09-07

〔記者劉婉君／台南報導〕將在今天下午就任的台南市代理市長李孟諺昨天表示，本屆市長仍有一年多任期，市府團隊會上緊發條，依據賴清德市長擘劃的市政藍圖，包括新十大旗艦計畫、基礎建設工程、鐵路地下化、鐵路立體化延伸到新市永康、水環境改善等，重點是為市民提供更好的居住環境。

李孟諺指出，接下來團隊的第一要務，就是將重大的建設持續推動完成，台南市美術館、市立圖書館總館都已經動工，沿鹽水溪往南科的北外環道最近也要招標，而配合行政院前瞻計畫，南市也有提出輕軌捷運、水環境改善、產業園區永續建設推動等多項計畫。

鐵路地下化 最北段近期發包

鐵路地下化因有民眾抗爭，都市計畫變更拖延半年多，整個規劃時期也延後一年左右，李孟諺說，雖然開發期程受到影響，比一般的開發案時程慢，但開發案並沒有卡住，目前最南段已經在三月開工，最北段最近要發包，東區公聽會完成，最近將協議價購，照顧住宅年底將完成，最近也開始第二波登記，有百分之九十以上市民都支持這項建設，漸漸的阻力會愈來愈少，後續會針對少數反對者，透過以照顧、溝通的方式，再密切溝通，除非不得已，不會採取強硬的動作，最後應會水到渠成。

亞太棒球中心第一期 中下旬重招標

而在亞太國際棒球訓練中心部分，第一期少棒球場工程發包已流標三次，最近增加一成預算並簡化設計後，重新調整經費，預計這個月中下旬就會重新公告招標，應可以順利發包，趕上兩年後的U12世界盃少棒賽。

治水問題 未來會繼續改善

另外，針對賴清德關注的治水問題，李孟諺表示，縣市合併後，南市淹水情況的確大改善，配合行政院前瞻計畫也有提案爭取，未來會繼續改善，持續增加下水道、維護側溝，並在核發新建照時要求設置滯洪池或水環境，多管齊下。而安南區同安路與安中路口的抽水站預計明年汛期前完成。