〈北部〉「航空城大橋」橫移完工 週六解除封橋

2017-09-06

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市政府發包的「桃十九號道路拓寬工程」，其中大竹橋新橋橫移工程已於八月卅一日完成，九日即將解除封橋，開放通行。市長鄭文燦昨天視察表示，大竹橋新橋採國內首創的「頂昇橫移」工法移動約十四公尺，這座橋連接大竹地區及青埔、航空城計畫區，堪稱是「航空城大橋」，而道路拓寬工程預計十一月廿九日可完工通車。

全線預計11月底完工通車

鄭文燦表示，斥資四億七千八百萬元的桃十九號道路拓寬工程，是「桃園航空城道路改善計畫」的一部分，全長七六三公尺，工程將大竹路段（包含大竹路、大竹北路及跨橋）的寬度，從十二公尺的兩線道，拓寬為二十公尺的雙向四線道，並施作人行道。

鄭文燦說，新橋長約一百一十公尺、高廿六．五公尺，工務局採「單塔雙索面斜張橋」設計，以國內首創的斜張橋「頂昇橫移」工法，先在舊橋旁搭建新橋，然後拆除舊橋，再將新橋移至舊橋位置，橫移約十四公尺，也採取不落墩設計及光雕，讓用路人視線變好，更營造橋樑景觀。

「這可說是航空城大橋！」鄭文燦說，這座跨橋將成為桃園區進入桃園航空城的主要橋樑，除串聯大竹地區，並連接青埔、航空城計畫區，成為優質生活圈，後續還要進行橋樑固定鋼索結構、大竹路人行道、電纜地下化及重新鋪設道路鋪面等項目，預計十一月廿九日全數完工通車。