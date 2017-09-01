〈台北都會〉捷運萬大線二期 最快117年完工

2017-09-01

若政院核定財務計畫 明年施工

〔記者何玉華／新北報導〕捷運「萬大—中和—樹林線」第二期工程（簡稱萬大線二期工程）修正財務計畫，昨天獲得交通部審查通過，新北市政府捷運局副局長李政安表示，如果行政院能在今年底核定財務計畫，明年可望邁入設計施工階段，最快在一一七年完工。

萬大線二期工程路線是接續第一期，從土城區金城路三段，經過延壽路與延吉街口，過明德路口後爬升為高架化，跨越城林橋到樹林區中華路、八德街、大安路轉中正路直行，最後與捷運新莊線迴龍站相接，全長十三．三公里。

捷運萬大線連結新北市樹林區、土城區、中和區、永和區與台北市萬華區、中正區，行政院在九十九年二月核定全線採分期興建，當時只核定第一期的財務計畫，要求主管機關台北市政府提出第二期財務計畫再呈報中央核定；第一期工程已在一○三年底動工，預計一○九年完工，第二期工程因財務計畫遲無進展，屢遭地方批評「假動工」，財務計畫昨天獲得交通部審查通過，市府表示，這是重要里程碑。

李政安表示，第二期的財務計畫經雙北兩市共同研商，在今年一月提報交通部審議，四月再補充說明經費增加的原因，財務計畫參考第一期的單價調整，加上LG09、LG10車站依據民眾陳情，這兩站從高架改為地下，經費因此增加，未來自償性經費也依審查意見增加。

樹林苦等 議員促全線齊發動工

對此，樹林區的市議員洪佳君說，萬大線二期工程對樹林的影響很大，選民的詢問熱度很高，希望未來「全線齊發、一起動工」，若一站一站依序施作，樹林恐怕還要等很久，或者「反過來先從LG21站先動工」。

另一名樹林區的市議員陳世榮說，地方民眾期待捷運萬大線二期工程已經十多年，現有的火車軌道是南北向、捷運是東西向銜接到新莊迴龍，未來完工後不只區域內路網，聯外交通也更便捷。