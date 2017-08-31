〈南部〉養禽場飽和 萬巒人︰麥擱來啊

2017-08-31

佔屏縣肉雞產量7成 月達百萬隻

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東萬巒鄉不僅是知名的豬腳故鄉，更是「白肉雞」生產重地，萬巒鄉公所農業科統計，屏東縣有超過七成的禽場設在萬巒，每個月平均有一百萬隻白肉雞從萬巒產出，近日有養禽業者在萬巒五溝村內提出申請設置養鴨場，引起居民抗議，昨天拉起白布條遞送陳情書到萬巒鄉民代表會，拒絕養禽業者進駐。

五溝村長李月秋說，業者計畫在五溝村內申請面積達五公頃的養鴨場，不僅對五溝有影響，鄰近的赤山、萬金、佳佐等村落環境都會受到破壞，各村村民與村長們呼籲縣府不要通過這個案子，以免遺害地方。

抗議村民指出，新置畜牧場應距離商店、廠房、機關、學校及非自有住宅等周界三百公尺範圍以上，萬巒鄉五溝、新置村等靠近沿山公路一帶，不少禽場剛剛好距離三百多公尺，禽場臭味、粉塵、細毛等與村民比鄰而居，且還會附著在農作物上。

飽受污染苦 盼擋住養鴨場申請

赤山社區發展協會理事長潘嘉明說，萬巒這些村落最寶貴的就是好山好水，萬巒的養禽業已經飽和，每當夏天吹南風，就會聞到養雞場的雞糞味，村民深受其害，如果再讓養禽業者進駐，真的不知道要怎麼住人。

村民們拉起布條大聲抗議「堅決反對設養雞養鴨場」口號，萬巒鄉民代表會主席潘進丁接下陳情書，他表示萬巒已經有太多禽場，常有村民反映污染問題，會將民意轉由鄉公所向縣府反映。

提出申請的新設養鴨場達五公頃，依規定超過一千平方公尺需由縣府核定，屏東縣政府則強調，接獲鄉公所呈轉的新設場申請案及陳情案後，會依法規嚴格審核。