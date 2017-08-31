〈台北都會〉世大運英雄大遊行 今下午交管

2017-08-31

下班尖峰時段 交局︰準備挨罵

〔記者黃建豪／台北報導〕為肯定台灣隊在世界大學運動會的傑出表現，台灣英雄大遊行今天下午將從總統府前出發，遊行至台北市政府，預計下午四時至六時在遊行沿路實施交通管制，卻因碰到下班交通尖峰時段，交通局預期管制路段塞車情況恐難避免，尤其重慶南路、忠孝東路四段等重要幹道，在下班時段車流量龐大，交通局無奈表示「已經做好挨罵準備」，提醒民眾改道行駛。

管制重慶南路、忠孝東、西路

台灣英雄大遊行預計有廿五輛車，下午四時起，將搭載台灣隊選手由總統府前的凱達格蘭大道出發，沿路行駛重慶南路一段、襄陽路、館前路、忠孝西路一段、忠孝東路一至四段、龍門廣場至忠孝東路五段，再走松仁路、松壽路、松智路、信義路五段、市府路、松壽路、基隆路最後於下午六時前，抵達市政府前廣場的新仁愛路。

其中重慶南路一段（凱達格蘭大道至襄陽路段）、襄陽路（重慶南路至館前路段）及館前路將封閉全車道；另外忠孝東路四段（復興南路至敦化南路段） 西往東方向四車道封閉，僅餘兩車道，將以人力管制方式供車輛雙向通行，預期重慶北路、重慶南路與忠孝東路三、四段都是可能塞車路段。

交通局表示，遊行交管採彈性管制或封閉，會於隊伍行經前提早管制、經過後陸續解除，因此從下午三時起，建議平常行駛重慶南北路的民眾，改道走中山南北路，行駛忠孝東西路的民眾，則可改行南京東西路。

交通局指出，遊行車隊時速約五公里，車隊長約七百多公尺，預估經過每處路口約要十五到廿分鐘才能走完，台北市的橫向交通將會因此一時受阻，建議民眾改道行駛，若想到場參加遊行，因主要供民眾為選手歡呼地點的館前路與龍門廣場，大眾運輸系統方便，民眾可多利用捷運等前往。

公共運輸處也說，配合大遊行活動，共有卅七條公車路線將改道，並有廿一個站牌取消站位，包括市政府站、台北車站、二二八和平公園站、重慶南路一段站、台大醫院站、博物館（襄陽、館前）站都是主要取消站位，因交通管制改道而停用的站位，可至「大台北公車」網頁、或語音查詢專線（0800-005284）以及智慧型站牌查詢。