〈北部〉升格30個月 桃園人口激增冠全國

2017-08-24

對全國人口成長奉獻率逾9成

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市升格至今年六月已有卅個月，市府統計這卅個月以來，全國人口增加十一萬八七一七人，而桃園市就增加十萬九二八八人，奉獻率達九十二．○六％，更誇張的是，今年一到六月全國人口數增加一萬二六五四人，桃園增加人口超過全國總數達到一萬九八五四人，等於扣除桃園，全國人口為負成長；市長鄭文燦也向中央喊話，要求挹注更多的資源給桃園，因為許多的產業是負擔在桃園、納稅卻在台北。

市府統計指出，升格前桃園縣於二○一四年人口僅增加一萬四三○五人，當時全國人口增加六萬○二三六人，桃園對全國人口增加奉獻率為廿三．七五％，升格後，桃園市人口每年都增加四萬多人，對全國人口增加奉獻率都超過八十％，今年一到六月更超過全國人口成長，奉獻率達到一五六．八九％。

創稅兩千億 中央只給600億元

鄭文燦說，桃園的人口成長穩定度很高，成為宜居、宜業城市的效果非常明顯；然而，中央對桃園的資源分配長期不足，桃園每年創稅兩千億元、中央只給六百億元，很多工廠設在桃園、繳稅在台北，讓桃園承擔更大的環境壓力，這對桃園不公平，中央挹注桃園資源應該要增加。

市長︰中央挹注資源應增加

他說，中、南部的地方首長經常抱怨「中央輕中、南部，重北部」，但北部只集中在雙北，桃園完全被輕忽，他認為，除了北中南要平衡，桃園更要得到平衡。

鄭文燦說，上半年來桃園市人口增加超過全國，主因是桃園的生活品質提升，公共建設投資增加，加上房價低等因素，都是人口往桃園移動的原因，桃園房價只有台北的四分之一、新北的二分之一；另外，桃園的交通、完整福利政策，包含托育公共化、完整老人福利政策，是這些綜合效應讓各地的人口不斷遷入桃園。