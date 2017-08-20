〈北部〉風箏嘉年華 台灣、澳門百款升空搶鏡

2017-08-20

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮「太平洋公園風箏嘉年華」昨天登場，共有來自花蓮、高雄、嘉義、彰化、台中、台北、宜蘭及澳門等八支隊伍參與展飛，湛藍天空齊聚上百款各式造型風箏及特技風箏升空飛揚，其中還有一條飛龍翱翔天際，吸引許多遊客目光，今早也有風箏好手將陸續進行放飛表演，民眾可前往觀賞、體驗。

鯨魚、恐龍、骷髏 統統上天

花蓮太平洋公園（北濱公園）除可欣賞太平洋的美麗海景外，今夏還舉辦大型風箏表演秀，自昨日起一連二天，有各式無骨架軟體風箏及特技花式風箏，在花蓮天空齊飛，色彩繽紛的鯨魚、恐龍、Q版蜈蚣、飛龍及人形骷髏等造型風箏，隨著海風飛揚，讓週末的花蓮東海岸熱鬧非凡。

主辦單位花蓮縣兩岸風箏交流協會，昨還準備一百支風箏供親子彩繪創作，吸引許多民眾報名參加，並在風箏好手的指導下，陸續將DIY風箏升空鬥艷，加上原有六十款特色風箏高掛空中，現場宛如就是一場風箏嘉年華盛會。

花蓮縣兩岸風箏交流協會會長曹志龍說，花蓮是一個極具風箏運動發展潛力的城市，希望能將自己在國際間的推展經驗帶到花蓮，並邀請多名國際風箏放飛高手參與嘉年華活動，將各式造型獨特、色彩鮮艷的風箏介紹給民眾，希望能讓更多人認識並愛上風箏運動。

特技風箏展演 今天別錯過

他說，太平洋公園風箏嘉年華不只可以飽覽風箏風情，民眾還能親身體驗放風箏的樂趣，今早上午九時卅分至下午五時許，數十名風箏好手也會陸續進行特技風箏展演放飛，歡迎民眾把握機會前往觀賞，一起用美麗的特色風箏點綴花蓮天空。