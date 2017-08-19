〈北部〉苗栗北橫最後一哩 中央審議通過

2017-08-19

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣「北橫公路」，歷經近廿年持續推動，「最後一哩路」斗煥坪至三灣段的工程用地徵收計劃於九日獲內政部審議通過，苗縣府預計於九月辦理工程招標作業，拚年底發包施工，期許早日通車，改善區域交通瓶頸，也串連山、海線觀光旅遊資源。

苗栗北橫公路全長十一．六五公里，由苗縣府於八十七年起規劃啟動興建，從台一己線連接福爾摩沙高速公路，並與中山高速公路、台一線及台三線交會，為串通竹南、頭份到三灣、南庄的橫向交通，因土地取得及工程經費龐大等因素，分為四期推動。

四期工程分「永貞路至頭份大橋段」、「頭份大橋至雞心壩段」、「雞心壩至斗煥坪段」、「斗煥坪至三灣段」。雞心壩至斗煥坪段已於九十九年完工；永貞路至頭份大橋段於今年一月通車；頭份大橋至雞心壩路段，預計今年十二月完工；剩斗煥坪至三灣段尚未施做。

縣府工務處表示，斗煥坪至三灣段工程，全長約三公里，於一○五年五月核定納入交通部公路總局「生活圈道路交通系統建設計畫」補助辦理，工程總經費十七億九千多萬元，中央補助十五億五千多萬元經費，縣府配合二億三千多萬元；工程用地徵收計畫，也於九日獲內政部審議通過。

工務處指出，現正辦理用地取得作業，拚年底發包施工；工程將從斗煥坪已完成的前期工程，採高架橋樑跨越中港溪，平安大橋至水頭屋大橋部份則沿中港溪左岸採路堤方式施作，直至水頭屋大橋轉向東銜接台三線峨眉橋，預計一○九年年底完工。

工務處表示，全線通車後，不僅可紓解苗一二四號縣道尖峰時段及假日車流量，也串連竹南、頭份、三灣及南庄等鄉鎮的觀光及產業經濟發展。