〈台北都會〉新北、基隆46萬戶停電 民哀「快熱死」

2017-08-16

新北26區、38萬餘戶停電

〔記者／新北、基隆綜合報導〕新北市下午四點五十分傳出大規模停電，未停電區域林口、八里、烏來外，其他二十六個行政區皆大停電，總計造成全市卅八．七萬戶停電，一千三百處路口號誌無法正常運作，火警四十二件、電梯受困一九七件，警消受理後一一到場排除，未傳出有傷亡意外，多個區域六點半陸續復電。

全市約卅五％的路口號誌無法正常運作，只好由警察出動指揮，適逢下班尖峰時間，交通更壅塞，其中三鶯、土城交流道出現回堵車潮，YouBike有一○三站停電，只可還車，不可借車。

基隆8萬1千戶沒電

基隆市消防局統計，基隆市共有八萬一千多戶停電，共接獲十九件電梯受困通報案，全員已救出脫困。

衛生局長林奇宏表示，轄內有汐止國泰、台大醫院金山分院、瑞芳礦工醫院、亞東醫院停電，發電機運作中，另三重、三峽、淡水、瑞芳、深坑、坪林、平溪、雙溪、蘆洲九家衛生所停電。新北市共有十三間醫療院所、三十五處社福機構遭受停電波及，民眾抱怨，「停電在家快熱死了。」

三峽部分區域還停水

三峽區長陳健民說，統計轄內共十三個里停電，包括龍埔、龍學、鳶山、礁溪等里都受影響，「部分地區停電一陣子也開始停水。」

土城區長楊志宏說，共廿八個里全里停電，十四個里部分停電，僅五個里沒有停電，連區公所大樓也停電。

樹林區山佳、柑園地區停電，新店區有十餘個里停電，中和區有四十餘個里停電；新莊區富國、西盛、民安、四維里全區停電，另有廿六里僅部分受影響；五股區僅靠近蘆洲的更寮一帶、興珍里中興路一段以東部分電力受影響；泰山與八里區則未傳出停電；林口區麗林里、仁愛里兩里停電；淡水區廿多個里停電。

新北市世大運各場館，板樹體育館一度受跳電影響，其他競賽場館均正常供電。世大運發言人楊景棠表示，選手村正常運作，用電量無虞，各場館備有臨時發電機。

電影看到一半 送票離場

中和環球購物中心全館停電，有民眾看電影看到一半，工作人員趕緊疏散，並發送電影票補償。新北第一高樓百揚大樓也停電，多家公司行號紛紛提早下班，有民眾笑說，「賺到半小時『停電假』，但下班回家路上卻大塞車。」民眾梁先生說，「到自來水公司繳費卻遇上停電，等了半小時才啟動備用電源。」

基隆國民運動中心部分，從下午四點多停電到六點四十分，停電時啟動備用柴油發電機供電，並安排運動民眾只出不進。