〈中部〉漁火節燦爛後 王功港路燈仍「瞎」

2017-08-14

〔記者陳冠備／芳苑報導〕彰化縣王功漁港日前舉辦漁火節，縣府斥資百萬打造LED燈港，但在曲終人散後，港區「恢復原狀」，壞掉的路燈也沒修好，不只遊客止步，連漁民要出海，都相當不便。漁民認為，縣府有錢做觀光，沒錢修路燈；而彰縣府農業處則表示，提供照明是當務之急，將會同相關單位辦理會勘。

漁民摸黑出海叫苦連天

王功漁港的路燈原本就壞了不少，但在本月五日、六日時舉辦漁火節盛會，漁港沿岸佈置數十萬盞LED燈，不但燈火通明，且吸引十五萬人次人潮，但在活動結束之後，港區瞬間烏黑一片，伸手不見五指，不僅遊客不敢停留，連海巡人員巡守時也得相當謹慎，漁民每晚都要摸黑出海。

漁民施守進表示，漁港周邊道路原本設立不少景觀路燈，目前已有十多盞故障，至少有一年多沒修復了，漁民出海時，僅能靠西側港口的公共藝術「起飛」雕像下的投射燈，勉強提供照明，可是今年四月間，雕像燈座也壞了。漁民何振坤說，漁港西側停靠上百艘漁船，凌晨時分出海時，幾乎都是摸黑上船，加上這裡太暗，連海巡人員都不太敢靠近，容易成為治安死角，多次跟公所、縣府反，但都沒下文。

彰化區漁會會務部指出，港區因海風大、鹽分重，路燈損壞率會比較高、易時常跳電，昨日接獲通報，已立即連絡水電人員前往檢修漁會當初爭取設置的四盞路燈。

海巡署王功安檢所所長蔡旻倪表示，港區卻有照明不足現象，在入夜後都會提醒入港遊客注意安全，每時段會安排安檢人員加強巡邏。

農業處允會勘增設照明

農業處副處長郭至善表示，有關漁民反映漁港西堤附近有照明不足情形，農業處近日將召集漁民及相關單位會勘，就照明不足的部分增加照明燈光並修復原有照明設備，以保障漁民夜間作業安全。