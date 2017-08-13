〈北部〉內灣好客好品工場 結合在地玩創意

2017-08-13

〔記者廖雪茹／內灣報導〕內灣小朋友滿周歲，老人家會請銀匠製作精美銀飾，縫在抓周的虎帽上，兼具趨吉避凶和祝福意涵！這是「好客好品希望工場」的四大品牌之一「虎帽金工」的由來，一群年輕人以在地元素持續創新，並關懷社區，邀請社區媽媽合作生產，希望讓新竹縣內灣商圈不只是老街！

台鐵舊宿舍 變身創意實驗基地

位在內灣車站後方、緊鄰內灣國小的「好客好品希望工場」，由新竹縣九讚頭文化協會在一○二年創立，利用鐵路局舊宿舍群改造成一群年輕人玩創意的實驗基地，占地五百多坪，規劃「虎帽金工」、「台灣水色」、「土旺書屋」、「品客好客」四項品牌。

台灣水色 邀社區媽媽共同生產

館長吳界表示，以關懷社區為基礎，他們與當地媽媽組成二十四人團隊，年輕人負責創意，媽媽們提供豐富經驗。其中，「台灣水色」品牌源於九十九年橫山國中欲淘汰一批舊傳統腳踩針車，協會提議以一台二百元向學校購買，並請媽媽們延續裁縫技藝，由年輕人設計，生產各式精美又富現代感的環保布包。

另外，深受遊客喜愛的「一角餐具組」，以多樣花色布的桌巾折捲而成，筷子、叉子和湯匙也是與竹東「簧城竹簾」合作，呈現新「竹」特色，今年代表參加「新竹良品．縣上好禮」徵選活動。

土旺書屋 推廣閱讀舒適氛圍

甫開幕的「土旺書屋」是棟紅磚建物，從養鴨寮改造成閱讀空間，每季精選四本好書分享遊客，或邀請作者佈展及演講。吳界說，過去的私塾教育常選四本書作為閱讀，「土旺」也有TO WANT的意思，「在這些書中，你想要得到什麼？」希望給人閱讀感動，推廣享受閱讀的舒適氛圍。

配合書展「心靈」主題，現場有免費心靈測驗。「山與山與山間的那些事」作者錢佳慧，除展出文稿、親子創作手繪作品、青草野菜盆栽及乾品，二十六日下午兩點將有「客庄青草野菜應用與親子生活書繪」講座，電話：03-5849569。

結合客家法式風格的「品客好客」餐飲，推廣在地食材和節氣飲食；區內還有一座「礦坑隧道」探索樂園，可提供大小朋友體驗。